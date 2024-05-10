УПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет с "Динамо" и в случае победы досрочно станет чемпионом.

11 – 13 мая состоятся матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Ворскла" примет "Минай", "Оболонь" дома встретится с "Рухом", а в центральном поединке тура "Шахтер" во Львове будет противостоять "Динамо". В случае победы в Классическом донецкий клуб досрочно завоюет чемпионство.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

В воскресенье "Александрия" будет принимать "Днепр-1", "Черноморец" на своем поле сыграет с "Металлистом 1925", а "Кривбасс" на домашней арене сразится с "Полесьем".

Завершится тур в понедельник: "Колос" примет ЛНЗ, а "Заря" померяется силами с "Вересом".

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УПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25

За три тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (67 очков). На второй позиции – "Динамо" (63), которое также идет в зоне Лиги чемпионов.

В зоне Лиги конференций находятся "Кривбасс" (54) и "Днепр-1" (48), которые занимают третье и четвертое места соответственно. Борьбу за попадание в еврокубки продолжают вести "Рух" (45) и "Полесье" (43).

В зоне прямого вылета из УПЛ идут "Минай" (19 очков) и "Металлист 1925" (22). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (25) и "Верес" (23).

Таблица УПЛ после 27-го тура

Таблица УПЛ после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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