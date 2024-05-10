УПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет с "Динамо" и в случае победы досрочно станет чемпионом.
11 – 13 мая состоятся матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Ворскла" примет "Минай", "Оболонь" дома встретится с "Рухом", а в центральном поединке тура "Шахтер" во Львове будет противостоять "Динамо". В случае победы в Классическом донецкий клуб досрочно завоюет чемпионство.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".
В воскресенье "Александрия" будет принимать "Днепр-1", "Черноморец" на своем поле сыграет с "Металлистом 1925", а "Кривбасс" на домашней арене сразится с "Полесьем".
Завершится тур в понедельник: "Колос" примет ЛНЗ, а "Заря" померяется силами с "Вересом".
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УПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За три тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (67 очков). На второй позиции – "Динамо" (63), которое также идет в зоне Лиги чемпионов.
В зоне Лиги конференций находятся "Кривбасс" (54) и "Днепр-1" (48), которые занимают третье и четвертое места соответственно. Борьбу за попадание в еврокубки продолжают вести "Рух" (45) и "Полесье" (43).
В зоне прямого вылета из УПЛ идут "Минай" (19 очков) и "Металлист 1925" (22). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (25) и "Верес" (23).
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Суббота, 11 мая
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ДИНАМО
|Воскресенье, 12 мая
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Понедельник, 13 мая
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ВЕРЕС
Таблица УПЛ после 27-го тура
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