УПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" – "Полесье" / © ФК Динамо Киев

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9-12 мая состоятся матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу, 9 мая: "Шахтер" посоревнуется с "Зарей", а в центральном поединке тура "Полесье" будет принимать "Динамо".

В субботу, 10 мая, "Ворскла" встретится с "Черноморцем", "Оболонь" будет противостоять ЛНЗ, а "Рух" померяется силами с "Вересом".

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В воскресенье, 11 мая, "Кривбасс" примет "Колос", а "Александрия" в гостях сойдется с "Карпатами".

Завершится тур в понедельник, 12 мая, когда "Ингулец" сыграет с "Левым Берегом".

Отметим, что уже в среду, 14 мая, "Шахтер" и "Динамо" в Житомире определят обладателя Кубка Украины. Начало игры – в 18:30.

Расписание и результаты матчей 28-го тура УПЛ

Пятница, 9 мая

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15:30 "Заря" – "Шахтер"

18:00 "Полесье" – "Динамо"

Суббота, 10 мая

13:00 "Ворскла" – "Черноморец"

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15:30 "Оболонь" – ЛНЗ

18:00 "Рух" – "Верес"

Воскресенье, 11 мая

13:00 "Кривбасс" – "Колос"

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18:00 "Карпаты" – "Александрия"

Понедельник, 12 мая

15:30 "Ингулец" – "Левый Берег"

За три тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Динамо" (67 очков). На втором месте идет "Александрия" (63 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (57 пунктов). За последнюю четвертую путевку в еврокубки борьбу ведут "Кривбасс", "Полесье" и "Карпаты", которые имеют по 43 очка.

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В зоне прямого вылета из УПЛ находятся две худшие команды – "Ингулец" (20 очков) и "Черноморец" (18 баллов), переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе – "Ворскла" (25 пунктов) и "Левый Берег" (23 очка).

Таблица УПЛ после 27-го тура

Таблица УПЛ после 27-го тура / © flashscore.ua

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Ранее сообщалось, что определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26.

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