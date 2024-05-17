УПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

На нашем сайте можно будет посмотреть трансляции поединков "Динамо" – "Кривбасс" и "Днепр-1" – "Шахтер".

18 – 19 мая состоятся матчи предпоследнего, 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Динамо" в Киеве будет принимать "Кривбасс". На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Кривбасс".

Остальные семь поединков этого тура будут сыграны в воскресенье. ЛНЗ сразится с "Зарей", "Рух" встретится с "Черноморцем", "Ворскла" примет "Оболонь", "Верес" сойдется с "Александрией", "Минай" сыграет с "Колосом", а "Металлист 1925" померяется силами с "Полесьем".

Также в этот день "Шахтер" уже в статусе чемпиона текущего розыгрыша чемпионата Украины будет гостить у "Днепра-1". На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Шахтер".

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УПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25

За два тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (70 очков), который досрочно выиграл 15-е чемпионство в истории. Донецкий клуб приблизился по этому показателю к "Динамо", которое остается рекордсменом чемпионата Украины с 16 выигранными титулами.

На второй позиции уже точно финиширует "Динамо" (63 очка). В следующем сезоне "горняки" и "бело-синие" представят нашу страну в Лиге чемпионов. Киевляне будут стартовать со второго отборочного раунда, а дончане как минимум с раунда плей-офф, или же попадут сразу в основную сетку, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале нынешней ЛЧ.

Третью строчку и бронзовые медали гарантировал себе "Кривбасс" (54 очка). Криворожцы начнут евросезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы.

За четвертое и пятое места, дающие путевки в Лигу конференций, продолжают бороться "Днепр-1" (48 очков), "Рух" (46) и "Полесье" (46). Четвертая и пятая команды УПЛ будут стартовать со второго раунда квалификации Лиги конференций.

В зоне прямого вылета из УПЛ идут "Минай" (22 очка) и "Металлист 1925" (22). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (26) и "Верес" (24).

Таблица УПЛ после 28-го тура

Таблица УПЛ после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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