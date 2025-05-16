УПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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17-18 мая состоятся матчи предпоследнего, 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу: "Карпаты" сразятся с "Колосом", "Кривбасс" примет "Оболонь", а "Полесье" встретится с "Зарей".

В воскресенье "Динамо" может досрочно стать чемпионом. Для этого подопечным Александра Шовковского будет достаточно не проиграть "Черноморцу", который идет на последнем месте в УПЛ.

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В тот же день "Александия" в случае победы над "Вересом" или потери очков "Шахтером" в поединке с "Ингульцом" обеспечит себе "серебро" УПЛ.

Также в воскресенье увидим матчи клубов, которые борются за выживание: "Ворскла" приедет в гости к ЛНЗ, а "Левый Берег" сойдется с "Рухом".

Отметим, что на этой неделе состоялся финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо".

Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон независимо от того, на какой позиции команда финиширует в чемпионате.

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Расписание и результаты матчей 29-го тура УПЛ

Суббота, 17 мая

13:00 "Колос" – "Карпаты"

13:00 "Кривбасс" – "Оболонь"

13:00 "Заря" – "Полесье"

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Воскресенье, 18 мая

15:30 "Александрия" – "Верес"

15:30 "Ингулец" – "Шахтер"

15:30 "Черноморец" – "Динамо"

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15:30 ЛНЗ – "Ворскла"

15:30 "Левый Берег" – "Рух"

За два тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Динамо" (68 очков). На втором месте идет "Александрия" (63 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (58 пунктов).

За последнюю четвертую путевку в еврокубки борьбу ведут "Карпаты" (46 очков), "Полесье" (44 балла) и "Кривбасс" (43 пункта).

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В зоне прямого вылета из УПЛ находятся две худшие команды – "Левый Берег" (23 очка) и "Черноморец" (21 балл), переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе – "Ворскла" (25 пунктов) и "Ингулец" (23 очка).

Таблица УПЛ после 28-го тура

Таблица УПЛ после 28-го тура / © flashscore.ua

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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Ранее сообщалось, что определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26.

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