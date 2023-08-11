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УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

УПЛ / Фото: СК Днепр-1

Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" был перенесен на неопределенный срок.

12 – 14 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Откроется он в субботу поединком "Черноморец" – "Оболонь". В этот же день "Полесье" будет принимать "Рух", а "Колос" встретится с "Вересом".

В воскресенье "Днепр-1" сыграет с "Минаем", "Ворскла" померяется силами с "Зарей", а "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ.

Завершится тур в понедельник матчем между "Шахтером" и "Александрией".

Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

  • После 2-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо", "Рух" и "Александрия", набравшие максимум очков (6) в двух стартовых играх.
  • Матчи 4-го тура УПЛ пройдут 18 – 20 августа.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Суббота, 12 августа
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Движение РУХ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 13 августа
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Заря ЗАРЯ
17:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ ЛНЗ ЛНЗ
Понедельник, 14 августа
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Перенесен
  ДИНАМО Динамо _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 2-го тура

Таблица УПЛ после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
198
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