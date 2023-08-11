УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" был перенесен на неопределенный срок.

12 – 14 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Откроется он в субботу поединком "Черноморец" – "Оболонь". В этот же день "Полесье" будет принимать "Рух", а "Колос" встретится с "Вересом".

В воскресенье "Днепр-1" сыграет с "Минаем", "Ворскла" померяется силами с "Зарей", а "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ.

Завершится тур в понедельник матчем между "Шахтером" и "Александрией".

Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

После 2-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо", "Рух" и "Александрия", набравшие максимум очков (6) в двух стартовых играх.

Матчи 4-го тура УПЛ пройдут 18 – 20 августа.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Суббота, 12 августа 15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ РУХ 17:00 КОЛОС _:_ ВЕРЕС Воскресенье, 13 августа 13:00 МИНАЙ _:_ ДНЕПР-1 15:00 ВОРСКЛА _:_ ЗАРЯ 17:00 КРИВБАСС _:_ ЛНЗ Понедельник, 14 августа 17:00 ШАХТЕР _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Перенесен ДИНАМО _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 2-го тура

Таблица УПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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