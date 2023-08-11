УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" был перенесен на неопределенный срок.
12 – 14 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Откроется он в субботу поединком "Черноморец" – "Оболонь". В этот же день "Полесье" будет принимать "Рух", а "Колос" встретится с "Вересом".
В воскресенье "Днепр-1" сыграет с "Минаем", "Ворскла" померяется силами с "Зарей", а "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ.
Завершится тур в понедельник матчем между "Шахтером" и "Александрией".
Поединок "Динамо" – "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".
- После 2-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо", "Рух" и "Александрия", набравшие максимум очков (6) в двух стартовых играх.
- Матчи 4-го тура УПЛ пройдут 18 – 20 августа.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Суббота, 12 августа
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|РУХ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 13 августа
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЗАРЯ
|17:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ЛНЗ
|Понедельник, 14 августа
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Перенесен
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
Таблица УПЛ после 2-го тура
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