УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

16-18 августа будут сыграны матчи третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком, в котором "Черноморец" примет "Колос". В этот же день "Ворскла" дома будет противостоять "Оболони".

В субботу "Заря" встретится с "Александрией", "Полесье" на собственном поле сразится с "Ингульцом", а "Динамо" во Львове сыграет с "Карпатами".

Посреди недели подопечные Александра Шовковского на выезде победили шотландский "Рейнджерс" и вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в основную стадию самого престижного еврокубка поборются с австрийским "Зальцбургом" – поединки состоятся 21 и 27 августа.

Завершится третий тур УПЛ в воскресенье. "Кривбасс" после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень приедет в гости к "Вересу". ЛНЗ в родных стенах сойдется с "Рухом", а "Шахтер", который в прошлом туре сенсационно проиграл "Полесью", проведет выездной поединок с дебютантом элитного дивизиона "Левым Берегом".

Матчи четвертого тура УПЛ запланированы на 24-26 августа.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 16 августа 15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ КОЛОС 18:00 ВОРСКЛА _:_ ОБОЛОНЬ Суббота, 17 августа 13:00 ЗАРЯ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 15:30 ПОЛЕСЬЕ _:_ ИНГУЛЕЦ 18:00 КАРПАТЫ _:_ ДИНАМО Воскресенье, 18 августа 15:30 ВЕРЕС _:_ КРИВБАСС 15:30 ЛНЗ _:_ РУХ 18:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ ШАХТЕР

Таблица УПЛ после 2-го тура

Таблица УПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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