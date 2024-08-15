УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 16 по 18 августа.
16-18 августа будут сыграны матчи третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Откроется тур в пятницу поединком, в котором "Черноморец" примет "Колос". В этот же день "Ворскла" дома будет противостоять "Оболони".
В субботу "Заря" встретится с "Александрией", "Полесье" на собственном поле сразится с "Ингульцом", а "Динамо" во Львове сыграет с "Карпатами".
Посреди недели подопечные Александра Шовковского на выезде победили шотландский "Рейнджерс" и вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в основную стадию самого престижного еврокубка поборются с австрийским "Зальцбургом" – поединки состоятся 21 и 27 августа.
Завершится третий тур УПЛ в воскресенье. "Кривбасс" после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень приедет в гости к "Вересу". ЛНЗ в родных стенах сойдется с "Рухом", а "Шахтер", который в прошлом туре сенсационно проиграл "Полесью", проведет выездной поединок с дебютантом элитного дивизиона "Левым Берегом".
Матчи четвертого тура УПЛ запланированы на 24-26 августа.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 16 августа
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Суббота, 17 августа
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:30
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ДИНАМО
|Воскресенье, 18 августа
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАСС
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 2-го тура
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