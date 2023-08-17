УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединки будут сыграны в течение трех дней.
18 – 20 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2023/24.
Начнется он двумя поединками в пятницу: черкасский ЛНЗ будет принимать житомирское "Полесье", а луганская "Заря" померяется силами с "Александрией".
В субботу ровенский "Верес" на собственном стадионе встретится с полтавской "Ворсклой", харьковский "Металлист 1925" сыграет с "Минаем", а львовский "Рух" сойдется с коваловским "Колосом".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" будет противостоять столичной "Оболони", киевское "Динамо" приедет в гости к одесскому "Черноморцу", а донецкий "Шахтер" проведет выездную игру с криворожским "Кривбассом".
- После 3-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (9 очков). На втором и третьем местах расположились "Колос" и "Шахтер" (по 7 баллов), на четвертой позиции – "Динамо" (6 пунктов, игра в запасе).
- Матчи 5-го тура УПЛ состоятся 26 – 28 августа.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 18 августа
|17:00
|ЛНЗ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|19:00
|ЗАРЯ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Суббота, 19 августа
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|19:00
|РУХ
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 20 августа
|15:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДИНАМО
|19:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 3-го тура
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