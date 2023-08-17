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УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

УПЛ / Фото: ФК Шахтер

Поединки будут сыграны в течение трех дней.

18 – 20 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2023/24.

Начнется он двумя поединками в пятницу: черкасский ЛНЗ будет принимать житомирское "Полесье", а луганская "Заря" померяется силами с "Александрией".

В субботу ровенский "Верес" на собственном стадионе встретится с полтавской "Ворсклой", харьковский "Металлист 1925" сыграет с "Минаем", а львовский "Рух" сойдется с коваловским "Колосом".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" будет противостоять столичной "Оболони", киевское "Динамо" приедет в гости к одесскому "Черноморцу", а донецкий "Шахтер" проведет выездную игру с криворожским "Кривбассом".

  • После 3-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (9 очков). На втором и третьем местах расположились "Колос" и "Шахтер" (по 7 баллов), на четвертой позиции – "Динамо" (6 пунктов, игра в запасе).
  • Матчи 5-го тура УПЛ состоятся 26 – 28 августа.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 18 августа
17:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
19:00 ЗАРЯ Заря _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Суббота, 19 августа
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Ворскла ВОРСКЛА
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Минай МИНАЙ
19:00 РУХ Движение _:_ Колос КОЛОС
Воскресенье, 20 августа
15:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Динамо ДИНАМО
19:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Шахтер ШАХТЕР

Таблица УПЛ после 3-го тура

Таблица УПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
134
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