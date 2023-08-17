УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединки будут сыграны в течение трех дней.

18 – 20 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2023/24.

Начнется он двумя поединками в пятницу: черкасский ЛНЗ будет принимать житомирское "Полесье", а луганская "Заря" померяется силами с "Александрией".

В субботу ровенский "Верес" на собственном стадионе встретится с полтавской "Ворсклой", харьковский "Металлист 1925" сыграет с "Минаем", а львовский "Рух" сойдется с коваловским "Колосом".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" будет противостоять столичной "Оболони", киевское "Динамо" приедет в гости к одесскому "Черноморцу", а донецкий "Шахтер" проведет выездную игру с криворожским "Кривбассом".

После 3-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (9 очков). На втором и третьем местах расположились "Колос" и "Шахтер" (по 7 баллов), на четвертой позиции – "Динамо" (6 пунктов, игра в запасе).

Матчи 5-го тура УПЛ состоятся 26 – 28 августа.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 18 августа 17:00 ЛНЗ _:_ ПОЛЕСЬЕ 19:00 ЗАРЯ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Суббота, 19 августа 15:00 ВЕРЕС _:_ ВОРСКЛА 17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ МИНАЙ 19:00 РУХ _:_ КОЛОС Воскресенье, 20 августа 15:00 ДНЕПР-1 _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ДИНАМО 19:00 КРИВБАСС _:_ ШАХТЕР

Таблица УПЛ после 3-го тура

Таблица УПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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