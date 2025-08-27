УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" – "Полесье" / © ФК Динамо Киев

С 29 по 31 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 29 августа: "Полтава" посоревнуется с "Зарей", а "Кудровка" встретится с "Карпатами".

В субботу, 30 августа, "Кривбасс" примет "Оболонь", "Колос" сойдется с "Эпицентром", а "Металлист 1925" сразится с "Рухом".

Закончится тур в воскресенье, 31 августа: ЛНЗ померяется силами с "Вересом", "Динамо" будет принимать "Полесье", а "Шахтер" сыграет с "Александрией".

Расписание и результаты матчей 4-го тура УПЛ

Пятница, 29 августа

15:30 "Полтава" – "Заря"

18:00 "Кудровка" – "Карпаты"

Суббота, 30 августа

13:00 "Кривбасс" – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Эпицентр"

18:00 "Металлист 1925" – "Рух"

Воскресенье, 31 августа

13:00 ЛНЗ – "Верес"

15:30 "Динамо" – "Полесье"

18:00 "Шахтер" – "Александрия"

Таблица УПЛ после 3-го тура

Таблица УПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/16 финала Кубка Украины по футболу.