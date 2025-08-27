- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков четвертого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 29 по 31 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 29 августа: "Полтава" посоревнуется с "Зарей", а "Кудровка" встретится с "Карпатами".
В субботу, 30 августа, "Кривбасс" примет "Оболонь", "Колос" сойдется с "Эпицентром", а "Металлист 1925" сразится с "Рухом".
Закончится тур в воскресенье, 31 августа: ЛНЗ померяется силами с "Вересом", "Динамо" будет принимать "Полесье", а "Шахтер" сыграет с "Александрией".
Расписание и результаты матчей 4-го тура УПЛ
Пятница, 29 августа
15:30 "Полтава" – "Заря"
18:00 "Кудровка" – "Карпаты"
Суббота, 30 августа
13:00 "Кривбасс" – "Оболонь"
15:30 "Колос" – "Эпицентр"
18:00 "Металлист 1925" – "Рух"
Воскресенье, 31 августа
13:00 ЛНЗ – "Верес"
15:30 "Динамо" – "Полесье"
18:00 "Шахтер" – "Александрия"
Таблица УПЛ после 3-го тура
