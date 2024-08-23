УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 24 по 26 августа.
24-26 августа будут сыграны матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Откроется тур в субботу поединком, в котором "Александрия" примет "Шахтер".
В воскресенье "Полесье" на собственном поле сыграет против "Оболони", "Рух" дома встретится с "Зарей", а "Кривбасс" после поражения от испанского "Бетиса" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций будет принимать "Ингулец".
Завершится тур в понедельник. "Карпаты" на выезде поборются против ЛНЗ, "Черноморец" приедет в гости к "Левому Берегу", а "Колос" в родных стенах сойдется с "Вересом".
Матч "Динамо" – "Ворскла" был перенесен на более поздний срок из-за участия киевского клуба в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече подопечные Александра Шовковского проиграли "Зальцбургу", ответный поединок состоится 27 августа в Австрии.
Отметим, что матчи пятого тура УПЛ запланированы на 30 августа – 1 сентября.
Матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 24 августа
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 25 августа
|13:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|РУХ
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Понедельник, 26 августа
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|КАРПАТЫ
|15:30
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|Перенесен
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблица УПЛ после 3-го тура
Читайте также:
Кубок Украины по футболу: результаты матчей третьего предварительного этапа
Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу
Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу