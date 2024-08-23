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УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Александрия" – "Шахтер" / Фото: ФК Шахтер

Поединки состоятся с 24 по 26 августа.

24-26 августа будут сыграны матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в субботу поединком, в котором "Александрия" примет "Шахтер".

В воскресенье "Полесье" на собственном поле сыграет против "Оболони", "Рух" дома встретится с "Зарей", а "Кривбасс" после поражения от испанского "Бетиса" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций будет принимать "Ингулец".

Завершится тур в понедельник. "Карпаты" на выезде поборются против ЛНЗ, "Черноморец" приедет в гости к "Левому Берегу", а "Колос" в родных стенах сойдется с "Вересом".

Матч "Динамо" – "Ворскла" был перенесен на более поздний срок из-за участия киевского клуба в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече подопечные Александра Шовковского проиграли "Зальцбургу", ответный поединок состоится 27 августа в Австрии.

Отметим, что матчи пятого тура УПЛ запланированы на 30 августа – 1 сентября.

Матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 24 августа
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Шахтер ШАХТЕР
Воскресенье, 25 августа
13:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:30 РУХ Движение _:_ Заря ЗАРЯ
18:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Понедельник, 26 августа
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Карпаты КАРПАТЫ
15:30 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Вереск ВЕРЕС
Перенесен
  ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 3-го тура

Таблица УПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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