УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

24-26 августа будут сыграны матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в субботу поединком, в котором "Александрия" примет "Шахтер".

В воскресенье "Полесье" на собственном поле сыграет против "Оболони", "Рух" дома встретится с "Зарей", а "Кривбасс" после поражения от испанского "Бетиса" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций будет принимать "Ингулец".

Завершится тур в понедельник. "Карпаты" на выезде поборются против ЛНЗ, "Черноморец" приедет в гости к "Левому Берегу", а "Колос" в родных стенах сойдется с "Вересом".

Матч "Динамо" – "Ворскла" был перенесен на более поздний срок из-за участия киевского клуба в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече подопечные Александра Шовковского проиграли "Зальцбургу", ответный поединок состоится 27 августа в Австрии.

Отметим, что матчи пятого тура УПЛ запланированы на 30 августа – 1 сентября.

Матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Суббота, 24 августа 13:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ ШАХТЕР Воскресенье, 25 августа 13:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ОБОЛОНЬ 15:30 РУХ _:_ ЗАРЯ 18:00 КРИВБАСС _:_ ИНГУЛЕЦ Понедельник, 26 августа 13:00 ЛНЗ _:_ КАРПАТЫ 15:30 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 18:00 КОЛОС _:_ ВЕРЕС Перенесен ДИНАМО _:_ ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 3-го тура

Таблица УПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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