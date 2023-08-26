УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединки "Днепра-1" и "Динамо" были перенесены на неопределенный срок.

26 – 28 августа состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу программу тура откроет поединок ЛНЗ против "Металлиста 1925". В этот же день встретятся "Александрия" и "Полесье".

На воскресенье запланировано три матча: "Заря" сыграет с "Минаем", "Шахтер" приедет в гости к "Колосу", а "Ворскла" будет принимать "Черноморец".

Завершится тур в понедельник поединком "Оболонь" – "Кривбасс".

Отметим, что матчи "Рух" – "Днепр-1" и "Динамо" – "Верес" были перенесены на неопределенный срок из-за участия днепровского и киевского клубов в еврокубках.

После 4-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (10 очок). На втором месте расположился "Черноморец" (9 баллов). Третью и четвертую позиции разделяют "Колос" и "Шахтер" (по 8 пунктов).

Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 1 – 3 сентября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Суббота, 26 августа 15:00 ЛНЗ _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 17:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ ПОЛЕСЬЕ Воскресенье, 27 августа 13:00 МИНАЙ _:_ ЗАРЯ 15:00 КОЛОС _:_ ШАХТЕР 17:00 ВОРСКЛА _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Понедельник, 28 августа 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ КРИВБАСС Перенесено РУХ _:_ ДНЕПР-1 ДИНАМО _:_ ВЕРЕС

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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