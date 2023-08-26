УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединки "Днепра-1" и "Динамо" были перенесены на неопределенный срок.
26 – 28 августа состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу программу тура откроет поединок ЛНЗ против "Металлиста 1925". В этот же день встретятся "Александрия" и "Полесье".
На воскресенье запланировано три матча: "Заря" сыграет с "Минаем", "Шахтер" приедет в гости к "Колосу", а "Ворскла" будет принимать "Черноморец".
Завершится тур в понедельник поединком "Оболонь" – "Кривбасс".
Отметим, что матчи "Рух" – "Днепр-1" и "Динамо" – "Верес" были перенесены на неопределенный срок из-за участия днепровского и киевского клубов в еврокубках.
- После 4-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (10 очок). На втором месте расположился "Черноморец" (9 баллов). Третью и четвертую позиции разделяют "Колос" и "Шахтер" (по 8 пунктов).
- Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 1 – 3 сентября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Суббота, 26 августа
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|17:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Воскресенье, 27 августа
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТЕР
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Понедельник, 28 августа
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КРИВБАСС
|Перенесено
|РУХ
|_:_
|ДНЕПР-1
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
Таблица УПЛ после 4-го тура
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