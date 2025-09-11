- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 12 по 14 сентября состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26
Он начнется в пятницу, 12 сентября: "Александрия" примет ЛНЗ, а "Верес" посоревнуется с "Кудровкой".
В субботу, 13 сентября, "Рух" встретится с "Эпицентром", "Динамо" в столичном дерби приедет в гости к "Оболони", а "Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925".
Закончится тур в воскресенье, 14 сентября: "Кривбасс" будет принимать "Полесье", "Заря" сразится с "Колосом", а "Карпаты" померяются силами с "Полтавой".
Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ
Пятница, 12 сентября
15:30 "Александрия" – ЛНЗ
18:00 "Верес" – "Кудровка"
Суббота, 13 сентября
13:00 "Рух" – "Эпицентр"
15:30 "Оболонь" – "Динамо"
18:00 "Металлист 1925" – "Шахтер"
Воскресенье, 14 сентября
13:00 "Кривбасс" – "Полесье"
15:30 "Заря" – "Колос"
18:00 "Карпаты" – "Полтава"
Таблица УПЛ после 4-го тура
Ранее сообщалось, что определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу.