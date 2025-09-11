УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

С 12 по 14 сентября состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26

Он начнется в пятницу, 12 сентября: "Александрия" примет ЛНЗ, а "Верес" посоревнуется с "Кудровкой".

В субботу, 13 сентября, "Рух" встретится с "Эпицентром", "Динамо" в столичном дерби приедет в гости к "Оболони", а "Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925".

Реклама

Закончится тур в воскресенье, 14 сентября: "Кривбасс" будет принимать "Полесье", "Заря" сразится с "Колосом", а "Карпаты" померяются силами с "Полтавой".

Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ

Пятница, 12 сентября

15:30 "Александрия" – ЛНЗ

18:00 "Верес" – "Кудровка"

Реклама

Суббота, 13 сентября

13:00 "Рух" – "Эпицентр"

15:30 "Оболонь" – "Динамо"

18:00 "Металлист 1925" – "Шахтер"

Реклама

Воскресенье, 14 сентября

13:00 "Кривбасс" – "Полесье"

15:30 "Заря" – "Колос"

18:00 "Карпаты" – "Полтава"

Реклама

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу.