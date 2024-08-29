УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком "Оболонь" – "Заря". Также в этот день "Рух" будет принимать "Ингулец".

В субботу "Карпаты" дома встретятся с "Ворсклой", "Александрия" на своем поле сразится с "Колосом", а "Полесье" приедет в гости к "Черноморцу".

Завершится тур в воскресенье: "Верес" примет "Левый Берег", "Динамо" на собственном стадионе сыграет против ЛНЗ, а "Шахтер" на выезде сойдется с "Кривбассом".

Отметим, что матчи шестого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, во время которой сборная Украины проведет первые поединки в Лиге наций-2024/25 с Албанией (7 сентября) и Чехией (10 сентября).

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 30 августа 15:30 ОБОЛОНЬ _:_ ЗАРЯ 18:00 РУХ _:_ ИНГУЛЕЦ Суббота, 31 августа 13:00 КАРПАТЫ _:_ ВОРСКЛА 15:30 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ КОЛОС 18:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ПОЛЕСЬЕ Воскресенье, 1 сентября 13:00 ВЕРЕС _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 15:30 ДИНАМО _:_ ЛНЗ 18:00 КРИВБАСС _:_ ШАХТЕР

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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