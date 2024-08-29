УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 30 августа по 1 сентября.
30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Откроется тур в пятницу поединком "Оболонь" – "Заря". Также в этот день "Рух" будет принимать "Ингулец".
В субботу "Карпаты" дома встретятся с "Ворсклой", "Александрия" на своем поле сразится с "Колосом", а "Полесье" приедет в гости к "Черноморцу".
Завершится тур в воскресенье: "Верес" примет "Левый Берег", "Динамо" на собственном стадионе сыграет против ЛНЗ, а "Шахтер" на выезде сойдется с "Кривбассом".
Отметим, что матчи шестого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, во время которой сборная Украины проведет первые поединки в Лиге наций-2024/25 с Албанией (7 сентября) и Чехией (10 сентября).
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 30 августа
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 31 августа
|13:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Воскресенье, 1 сентября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 4-го тура
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