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УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / Фото: ФК Динамо Киев

Поединки состоятся с 30 августа по 1 сентября.

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком "Оболонь" – "Заря". Также в этот день "Рух" будет принимать "Ингулец".

В субботу "Карпаты" дома встретятся с "Ворсклой", "Александрия" на своем поле сразится с "Колосом", а "Полесье" приедет в гости к "Черноморцу".

Завершится тур в воскресенье: "Верес" примет "Левый Берег", "Динамо" на собственном стадионе сыграет против ЛНЗ, а "Шахтер" на выезде сойдется с "Кривбассом".

Отметим, что матчи шестого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, во время которой сборная Украины проведет первые поединки в Лиге наций-2024/25 с Албанией (7 сентября) и Чехией (10 сентября).

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 30 августа
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Заря ЗАРЯ
18:00 РУХ Движение _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 31 августа
13:00 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Колос КОЛОС
18:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
Воскресенье, 1 сентября
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
15:30 ДИНАМО Динамо _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Шахтер ШАХТЕР

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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