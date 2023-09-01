УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Поединок "Заря" – "Динамо" был перенесен на неопределенный срок.
1 – 3 сентября состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком "Верес" – "Черноморец".
В субботу "Шахтер" сыграет с "Минаем", "Полесье" будет принимать "Оболонь", а "Ворскла" встретится с "Александрией".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" будет противостоять ЛНЗ, "Колос" сойдется с "Кривбассом", а "Рух" померяется силами с "Металлистом 1925".
Отметим, поединок "Заря" – "Динамо" был перенесен на неопределенный срок, поскольку еще 31 августа оба клуба играли в еврокубках, а уже 3 сентября сборная Украины приступит к подготовке к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.
- После 5-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (11 очок). На втором месте расположился "Рух" (10 баллов). Третью и четвертую позиции делят "Полесье" и "Черноморец" (по 9 пунктов).
- Матчи 7-го тура УПЛ состоятся после международной паузы. Базовая дата – 16 сентября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 1 сентября
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Суббота, 2 сентября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ШАХТЕР
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 3 сентября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|КРИВБАСС
|19:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Перенесено
|ЗАРЯ
|_:_
|ДИНАМО
Таблица УПЛ после 5-го тура
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