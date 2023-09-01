УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

1 – 3 сентября состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Верес" – "Черноморец".

В субботу "Шахтер" сыграет с "Минаем", "Полесье" будет принимать "Оболонь", а "Ворскла" встретится с "Александрией".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" будет противостоять ЛНЗ, "Колос" сойдется с "Кривбассом", а "Рух" померяется силами с "Металлистом 1925".

Отметим, поединок "Заря" – "Динамо" был перенесен на неопределенный срок, поскольку еще 31 августа оба клуба играли в еврокубках, а уже 3 сентября сборная Украины приступит к подготовке к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

После 5-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (11 очок). На втором месте расположился "Рух" (10 баллов). Третью и четвертую позиции делят "Полесье" и "Черноморец" (по 9 пунктов).

Матчи 7-го тура УПЛ состоятся после международной паузы. Базовая дата – 16 сентября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 1 сентября 17:00 ВЕРЕС _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Суббота, 2 сентября 13:00 МИНАЙ _:_ ШАХТЕР 15:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ВОРСКЛА _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Воскресенье, 3 сентября 13:00 ДНЕПР-1 _:_ ЛНЗ 17:00 КОЛОС _:_ КРИВБАСС 19:00 РУХ _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 Перенесено ЗАРЯ _:_ ДИНАМО

Таблица УПЛ после 5-го тура

Таблица УПЛ после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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