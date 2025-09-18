- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 сентября состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в субботу, 20 сентября: "Колос" примет "Верес", а "Полесье" встретится с "Кудровкой".
В воскресенье, 21 сентября, "Полтава" сразится с "Металлистом 1925", ЛНЗ померяется силами с "Рухом", а "Кривбасс" сыграет с "Эпицентром".
Закончится тур в понедельник, 22 сентября: "Оболонь" будет принимать "Карпаты", "Динамо" сойдется с "Александрией", а "Шахтер" будет противостоять "Заре".
Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ
Суббота, 20 сентября
15:30 "Колос" – "Верес"
18:00 "Полесье" – "Кудровка"
Воскресенье, 21 сентября
13:00 "Полтава" – "Металлист 1925"
15:30 ЛНЗ – "Рух"
18:00 "Эпицентр" – "Кривбасс"
Понедельник, 22 сентября
13:00 "Оболонь" – "Карпаты"
15:30 "Динамо" – "Александрия"
18:00 "Шахтер" – "Заря"
Таблица УПЛ после 5-го тура
