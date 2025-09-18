УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" – "Александрия" / © ФК Динамо Киев

С 20 по 22 сентября состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в субботу, 20 сентября: "Колос" примет "Верес", а "Полесье" встретится с "Кудровкой".

В воскресенье, 21 сентября, "Полтава" сразится с "Металлистом 1925", ЛНЗ померяется силами с "Рухом", а "Кривбасс" сыграет с "Эпицентром".

Закончится тур в понедельник, 22 сентября: "Оболонь" будет принимать "Карпаты", "Динамо" сойдется с "Александрией", а "Шахтер" будет противостоять "Заре".

Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ

Суббота, 20 сентября

15:30 "Колос" – "Верес"

18:00 "Полесье" – "Кудровка"

Воскресенье, 21 сентября

13:00 "Полтава" – "Металлист 1925"

15:30 ЛНЗ – "Рух"

18:00 "Эпицентр" – "Кривбасс"

Понедельник, 22 сентября

13:00 "Оболонь" – "Карпаты"

15:30 "Динамо" – "Александрия"

18:00 "Шахтер" – "Заря"

Таблица УПЛ после 5-го тура

Таблица УПЛ после 5-го тура / © flashscore.ua

