УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 13 по 16 сентября.
13-16 сентября будут сыграны матчи шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Откроется тур в пятницу поединком, в котором "Оболонь" примет "Александрию".
В субботу "Черноморец" встретится с "Ингульцом", "Динамо" сыграет с "Зарей", а "Шахтер" сразится с "Карпатами".
В воскресенье "Ворскла" примет "Рух", "Кривбасс" на выезде сойдется с "Левым Берегом", а "Полесье" померяется силами с "Вересом".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Колос" примет ЛНЗ.
Отметим, что матчи седьмого тура УПЛ состоятся 21-23 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 13 сентября
|18:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Суббота, 14 сентября
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КАРПАТЫ
|Воскресенье, 15 сентября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:30
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|КРИВБАСС
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ВЕРЕС
|Понедельник, 16 сентября
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛНЗ
Таблица УПЛ после 5-го тура
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