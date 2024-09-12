УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

13-16 сентября будут сыграны матчи шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком, в котором "Оболонь" примет "Александрию".

В субботу "Черноморец" встретится с "Ингульцом", "Динамо" сыграет с "Зарей", а "Шахтер" сразится с "Карпатами".

В воскресенье "Ворскла" примет "Рух", "Кривбасс" на выезде сойдется с "Левым Берегом", а "Полесье" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Колос" примет ЛНЗ.

Отметим, что матчи седьмого тура УПЛ состоятся 21-23 сентября.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 13 сентября 18:00 ОБОЛОНЬ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Суббота, 14 сентября 13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ИНГУЛЕЦ 15:30 ЗАРЯ _:_ ДИНАМО 18:00 ШАХТЕР _:_ КАРПАТЫ Воскресенье, 15 сентября 13:00 ВОРСКЛА _:_ РУХ 15:30 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ КРИВБАСС 18:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ВЕРЕС Понедельник, 16 сентября 18:00 КОЛОС _:_ ЛНЗ

Таблица УПЛ после 5-го тура

Таблица УПЛ после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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