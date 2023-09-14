УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Отечественное футбольное первенство возвращается после международной паузы.
15 – 18 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком "Металлист 1925" – "Заря".
В субботу "Черноморец" встретится с "Полесьем", "Шахтер" сыграет против "Оболони", а "Александрия" сразится с "Минаем".
В воскресенье ЛНЗ примет "Рух", "Днепр-1" сойдется с "Колосом", а "Кривбасс" померяется силами с "Вересом".
Завершится тур в понедельник матчем между "Динамо" и "Ворсклой".
- После 6-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (14 очков). На втором месте – Полесье" (12 баллов). Далее расположились "Кривбасс" и "Рух" (по 11 пунктов).
- Матчи 8-го тура УПЛ состоятся 22 – 24 сентября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 15 сентября
|18:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЗАРЯ
|Суббота, 16 сентября
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|19:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МИНАЙ
|Воскресенье, 17 сентября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|РУХ
|15:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|КОЛОС
|17:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ВЕРЕС
|Понедельник, 18 сентября
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблица УПЛ после 6-го тура
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