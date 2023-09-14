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УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

УПЛ / Фото: СК Днепр-1

Отечественное футбольное первенство возвращается после международной паузы.

15 – 18 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Металлист 1925" – "Заря".

В субботу "Черноморец" встретится с "Полесьем", "Шахтер" сыграет против "Оболони", а "Александрия" сразится с "Минаем".

В воскресенье ЛНЗ примет "Рух", "Днепр-1" сойдется с "Колосом", а "Кривбасс" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур в понедельник матчем между "Динамо" и "Ворсклой".

  • После 6-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (14 очков). На втором месте – Полесье" (12 баллов). Далее расположились "Кривбасс" и "Рух" (по 11 пунктов).
  • Матчи 8-го тура УПЛ состоятся 22 – 24 сентября.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 15 сентября
18:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Заря ЗАРЯ
Суббота, 16 сентября
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
19:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Минай МИНАЙ
Воскресенье, 17 сентября
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Движение РУХ
15:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Колос КОЛОС
17:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Вереск ВЕРЕС
Понедельник, 18 сентября
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
114
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