УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

15 – 18 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Металлист 1925" – "Заря".

В субботу "Черноморец" встретится с "Полесьем", "Шахтер" сыграет против "Оболони", а "Александрия" сразится с "Минаем".

В воскресенье ЛНЗ примет "Рух", "Днепр-1" сойдется с "Колосом", а "Кривбасс" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур в понедельник матчем между "Динамо" и "Ворсклой".

После 6-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (14 очков). На втором месте – Полесье" (12 баллов). Далее расположились "Кривбасс" и "Рух" (по 11 пунктов).

Матчи 8-го тура УПЛ состоятся 22 – 24 сентября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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