УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Карпаты" – "Динамо" / © ФК Карпаты

С 26 по 29 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 26 сентября: "Кудровка" сразится с "Эпицентром".

В субботу, 27 сентября: "Александрия" примет "Полтаву", "Заря" сыграет против "Оболони", а "Динамо" приедет в гости к "Карпатам".

В воскресенье, 28 сентября, ЛНЗ поборется с "Кривбассом", "Колос" встретится с "Металлистом 1925", а "Шахтер" померяется силами с "Рухом".

Закончится тур в понедельник, 29 сентября, когда "Верес" будет принимать "Полесье".

Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ

Пятница, 26 сентября

18:00 "Кудровка" – "Эпицентр"

Суббота, 27 сентября

13:00 "Александрия" – "Полтава"

15:30 "Заря" – "Оболонь"

18:00 "Карпаты" – "Динамо"

Воскресенье, 28 сентября

13:00 ЛНЗ – "Кривбасс"

15:30 "Металлист 1925" – "Колос"

18:00 "Рух" – "Шахтер"

Понедельник, 29 сентября

18:00 "Верес" – "Полесье"

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

