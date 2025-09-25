- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков седьмого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 26 по 29 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 26 сентября: "Кудровка" сразится с "Эпицентром".
В субботу, 27 сентября: "Александрия" примет "Полтаву", "Заря" сыграет против "Оболони", а "Динамо" приедет в гости к "Карпатам".
В воскресенье, 28 сентября, ЛНЗ поборется с "Кривбассом", "Колос" встретится с "Металлистом 1925", а "Шахтер" померяется силами с "Рухом".
Закончится тур в понедельник, 29 сентября, когда "Верес" будет принимать "Полесье".
Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
Пятница, 26 сентября
18:00 "Кудровка" – "Эпицентр"
Суббота, 27 сентября
13:00 "Александрия" – "Полтава"
15:30 "Заря" – "Оболонь"
18:00 "Карпаты" – "Динамо"
Воскресенье, 28 сентября
13:00 ЛНЗ – "Кривбасс"
15:30 "Металлист 1925" – "Колос"
18:00 "Рух" – "Шахтер"
Понедельник, 29 сентября
18:00 "Верес" – "Полесье"
Таблица УПЛ после 6-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV
Раньше мы рассказывали, что определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу.