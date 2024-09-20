УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 21 по 23 сентября.
21-23 сентября будут сыграны матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Черноморец" примет "Карпаты", "Александрия" встретится с "Левым Берегом", а "Динамо" попытается обыграть "Рух".
В воскресенье "Верес" померяется силами с "Ингульцом", "Кривбасс" будет принимать "Ворсклу", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ.
Завершится тур в понедельник: "Колос" сразится с "Зарей", а "Шахтер" сыграет против "Оболони".
Отметим, что матчи восьмого тура УПЛ состоятся 27-30 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 21 сентября
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КАРПАТЫ
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Воскресенье, 22 сентября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЛНЗ
|Понедельник, 23 сентября
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблица УПЛ после 6-го тура
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