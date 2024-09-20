УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 21 по 23 сентября.

21-23 сентября будут сыграны матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Черноморец" примет "Карпаты", "Александрия" встретится с "Левым Берегом", а "Динамо" попытается обыграть "Рух".

В воскресенье "Верес" померяется силами с "Ингульцом", "Кривбасс" будет принимать "Ворсклу", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ.

Завершится тур в понедельник: "Колос" сразится с "Зарей", а "Шахтер" сыграет против "Оболони".

Отметим, что матчи восьмого тура УПЛ состоятся 27-30 сентября.

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Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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