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УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" Киев / Фото: ФК Динамо Киев

Поединки состоятся с 21 по 23 сентября.

21-23 сентября будут сыграны матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Черноморец" примет "Карпаты", "Александрия" встретится с "Левым Берегом", а "Динамо" попытается обыграть "Рух".

В воскресенье "Верес" померяется силами с "Ингульцом", "Кривбасс" будет принимать "Ворсклу", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ.

Завершится тур в понедельник: "Колос" сразится с "Зарей", а "Шахтер" сыграет против "Оболони".

Отметим, что матчи восьмого тура УПЛ состоятся 27-30 сентября.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Суббота, 21 сентября
13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Карпаты КАРПАТЫ
15:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Движение РУХ
Воскресенье, 22 сентября
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:30 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Ворскла ВОРСКЛА
18:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ ЛНЗ ЛНЗ
Понедельник, 23 сентября
15:30 КОЛОС Колос _:_ Заря ЗАРЯ
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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