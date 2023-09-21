УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке тура встретятся "Заря" и "Днепр-1".

22 – 24 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединками "Оболонь" – "Верес" и "Александрия" – "Черноморец".

В субботу "Динамо" сыграет против ЛНЗ, "Полесье" сразится с "Минаем", "Ворскла" примет "Кривбасс", а "Шахтер" будет противостоять "Руху".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье. Центральным станет поединок между "Зарей" и "Днепром-1". Также в этот день "Металлист 1925" померяется силами с "Колосом".

После 7-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (17 очков). На втором месте – "Кривбасс" (14 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 12 пунктов).

Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 30 сентября – 2 октября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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