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УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Заря" – "Днепр-1" / Фото: СК Днепр-1

В центральном поединке тура встретятся "Заря" и "Днепр-1".

22 – 24 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединками "Оболонь" – "Верес" и "Александрия" – "Черноморец".

В субботу "Динамо" сыграет против ЛНЗ, "Полесье" сразится с "Минаем", "Ворскла" примет "Кривбасс", а "Шахтер" будет противостоять "Руху".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье. Центральным станет поединок между "Зарей" и "Днепром-1". Также в этот день "Металлист 1925" померяется силами с "Колосом".

  • После 7-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (17 очков). На втором месте – "Кривбасс" (14 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 12 пунктов).
  • Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 30 сентября – 2 октября.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 22 сентября
17:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Вереск ВЕРЕС
19:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Суббота, 23 сентября
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Динамо ДИНАМО
15:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Минай МИНАЙ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Кривбасс КРИВБАСС
19:00 РУХ Движение _:_ Шахтер ШАХТЕР
Воскресенье, 24 сентября
15:00 ЗАРЯ Заря _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Колос КОЛОС

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
96
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