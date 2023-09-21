УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке тура встретятся "Заря" и "Днепр-1".
22 – 24 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединками "Оболонь" – "Верес" и "Александрия" – "Черноморец".
В субботу "Динамо" сыграет против ЛНЗ, "Полесье" сразится с "Минаем", "Ворскла" примет "Кривбасс", а "Шахтер" будет противостоять "Руху".
Завершится тур двумя матчами в воскресенье. Центральным станет поединок между "Зарей" и "Днепром-1". Также в этот день "Металлист 1925" померяется силами с "Колосом".
- После 7-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (17 очков). На втором месте – "Кривбасс" (14 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 12 пунктов).
- Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 30 сентября – 2 октября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 22 сентября
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|19:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Суббота, 23 сентября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КРИВБАСС
|19:00
|РУХ
|_:_
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 24 сентября
|15:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|КОЛОС
Таблица УПЛ после 7-го тура
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