УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

С 3 по 5 октября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 3 октября: "Колос" примет "Рух", а "Заря" встретится с "Эпицентром".

В субботу, 4 октября, "Александрия" сразится с "Карпатами", "Оболонь" сыграет с "Вересом", а "Полесье" будет принимать "Полтаву".

Реклама

Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Кривбасс" померяется силами с "Кудровкой", "Динамо" примет "Металлист 1925", а "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ.

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Металлист 1925".

Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ

Пятница, 3 октября

15:30 "Колос" – "Рух"

Реклама

18:00 "Эпицентр" – "Заря"

Суббота, 4 октября

13:00 "Александрия" – "Карпаты"

15:30 "Оболонь" – "Верес"

Реклама

18:00 "Полесье" – "Полтава"

Воскресенье, 5 октября

13:00 "Кривбасс" – "Кудровка"

15:30 "Динамо" – "Металлист 1925"

Реклама

18:00 "Шахтер" – ЛНЗ

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.