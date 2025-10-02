- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков восьмого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 5 октября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 3 октября: "Колос" примет "Рух", а "Заря" встретится с "Эпицентром".
В субботу, 4 октября, "Александрия" сразится с "Карпатами", "Оболонь" сыграет с "Вересом", а "Полесье" будет принимать "Полтаву".
Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Кривбасс" померяется силами с "Кудровкой", "Динамо" примет "Металлист 1925", а "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ.
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Металлист 1925".
Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ
Пятница, 3 октября
15:30 "Колос" – "Рух"
18:00 "Эпицентр" – "Заря"
Суббота, 4 октября
13:00 "Александрия" – "Карпаты"
15:30 "Оболонь" – "Верес"
18:00 "Полесье" – "Полтава"
Воскресенье, 5 октября
13:00 "Кривбасс" – "Кудровка"
15:30 "Динамо" – "Металлист 1925"
18:00 "Шахтер" – ЛНЗ
Таблица УПЛ после 7-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.