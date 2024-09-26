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УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Вереса" / Фото: facebook.com/fcvr57

Поединки состоятся с 27 по 30 сентября.

27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" на выезде встретится с "Вересом".

В субботу "Кривбасс" примет "Александрию", ЛНЗ сыграет с "Черноморцем", а "Карпаты" будут противостоять "Полесью".

В воскресенье "Оболонь" сразится с "Ингульцом", "Рух" померяется силами с "Колосом", а "Динамо" приедет в гости к "Левому Берегу".

Завершится тур в понедельник, когда "Заря" сойдется с "Ворсклой".

Отметим, что матчи девятого тура УПЛ состоятся 4-6 октября.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 27 сентября
18:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Шахтер ШАХТЕР
Суббота, 28 сентября
13:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
18:00 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
Воскресенье, 29 сентября
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:30 РУХ Движение _:_ Колос КОЛОС
18:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег _:_ Динамо ДИНАМО
Понедельник, 30 сентября
18:00 ЗАРЯ Заря _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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