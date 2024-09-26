УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 27 по 30 сентября.

27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" на выезде встретится с "Вересом".

В субботу "Кривбасс" примет "Александрию", ЛНЗ сыграет с "Черноморцем", а "Карпаты" будут противостоять "Полесью".

В воскресенье "Оболонь" сразится с "Ингульцом", "Рух" померяется силами с "Колосом", а "Динамо" приедет в гости к "Левому Берегу".

Завершится тур в понедельник, когда "Заря" сойдется с "Ворсклой".

Отметим, что матчи девятого тура УПЛ состоятся 4-6 октября.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура

Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты всех матчей