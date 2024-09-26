УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 27 по 30 сентября.
27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" на выезде встретится с "Вересом".
В субботу "Кривбасс" примет "Александрию", ЛНЗ сыграет с "Черноморцем", а "Карпаты" будут противостоять "Полесью".
В воскресенье "Оболонь" сразится с "Ингульцом", "Рух" померяется силами с "Колосом", а "Динамо" приедет в гости к "Левому Берегу".
Завершится тур в понедельник, когда "Заря" сойдется с "Ворсклой".
Отметим, что матчи девятого тура УПЛ состоятся 4-6 октября.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 27 сентября
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 28 сентября
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Воскресенье, 29 сентября
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:30
|РУХ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ДИНАМО
|Понедельник, 30 сентября
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблица УПЛ после 7-го тура
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