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УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / Фото: ФК Динамо Киев

"Шахтер" померяется силами с "Ворсклой", а "Динамо" попытается обыграть "Александрию".

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в субботу поединком между "Вересом" и ЛНЗ. В тот же день "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", а "Черноморец" будет принимать "Зарю".

В воскресенье игровой день начнется матчем "Минай" – "Оболонь", "Кривбасс" примет "Рух", "Колос" встретится с "Полесьем", а "Динамо" после сенсационного вылета из Кубка Украины сразится с "Александрией".

Завершится тур в понедельник поединком "Днепра-1" против "Металлиста 1925".

  • После 8-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). На втором месте – "Кривбасс" (17 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 15 пунктов).
  • Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 6 – 8 октября.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 30 сентября
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Заря ЗАРЯ
Воскресенье, 1 октября
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Движение РУХ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
19:00 ДИНАМО Динамо _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Понедельник, 2 октября
17:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
345
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