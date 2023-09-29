УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Шахтер" померяется силами с "Ворсклой", а "Динамо" попытается обыграть "Александрию".
30 сентября – 2 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в субботу поединком между "Вересом" и ЛНЗ. В тот же день "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", а "Черноморец" будет принимать "Зарю".
В воскресенье игровой день начнется матчем "Минай" – "Оболонь", "Кривбасс" примет "Рух", "Колос" встретится с "Полесьем", а "Динамо" после сенсационного вылета из Кубка Украины сразится с "Александрией".
Завершится тур в понедельник поединком "Днепра-1" против "Металлиста 1925".
- После 8-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). На втором месте – "Кривбасс" (17 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 15 пунктов).
- Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 6 – 8 октября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 30 сентября
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ
|Воскресенье, 1 октября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|РУХ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|19:00
|ДИНАМО
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Понедельник, 2 октября
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
Таблица УПЛ после 8-го тура
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