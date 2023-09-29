УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в субботу поединком между "Вересом" и ЛНЗ. В тот же день "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", а "Черноморец" будет принимать "Зарю".

В воскресенье игровой день начнется матчем "Минай" – "Оболонь", "Кривбасс" примет "Рух", "Колос" встретится с "Полесьем", а "Динамо" после сенсационного вылета из Кубка Украины сразится с "Александрией".

Завершится тур в понедельник поединком "Днепра-1" против "Металлиста 1925".

После 8-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). На втором месте – "Кривбасс" (17 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 15 пунктов).

Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 6 – 8 октября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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