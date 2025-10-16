УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Полесье" – "Шахтер" / © ФК Полесье

С 17 по 20 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 17 октября: "Полтава" сыграет против "Оболони".

В субботу, 18 октября, "Рух" примет "Кривбасс", "Динамо" сразится с "Зарей", а "Шахтер" встретится с "Полесьем".

В воскресенье, 19 октября, "Колос" будет противостоять ЛНЗ, "Александрия" поборется с "Вересом", а "Карпаты" примут "Эпицентр".

Закончится тур в понедельник, 20 октября: "Металлист 1925" померяется силами с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ

Пятница, 17 октября

15:30 "Полтава" – "Оболонь"

Суббота, 18 октября

13:00 "Рух" – "Кривбасс"

15:30 "Заря" – "Динамо"

18:00 "Полесье" – "Шахтер"

Воскресенье, 19 октября

13:00 ЛНЗ – "Колос"

15:30 "Верес" – "Александрия"

18:00 "Карпаты" – "Эпицентр"

Понедельник, 20 октября

18:00 "Кудровка" – "Металлист 1925"

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

