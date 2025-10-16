- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков девятого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 20 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 октября: "Полтава" сыграет против "Оболони".
В субботу, 18 октября, "Рух" примет "Кривбасс", "Динамо" сразится с "Зарей", а "Шахтер" встретится с "Полесьем".
В воскресенье, 19 октября, "Колос" будет противостоять ЛНЗ, "Александрия" поборется с "Вересом", а "Карпаты" примут "Эпицентр".
Закончится тур в понедельник, 20 октября: "Металлист 1925" померяется силами с "Кудровкой".
Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ
Пятница, 17 октября
15:30 "Полтава" – "Оболонь"
Суббота, 18 октября
13:00 "Рух" – "Кривбасс"
15:30 "Заря" – "Динамо"
18:00 "Полесье" – "Шахтер"
Воскресенье, 19 октября
13:00 ЛНЗ – "Колос"
15:30 "Верес" – "Александрия"
18:00 "Карпаты" – "Эпицентр"
Понедельник, 20 октября
18:00 "Кудровка" – "Металлист 1925"
Таблица УПЛ после 8-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины вошел в символическую команду недели отбора ЧМ-2026.