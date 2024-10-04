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УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Кривбасс" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

В центральном поединке сойдутся "Динамо" и "Кривбасс".

4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Оболонь", а "Карпаты" на своем поле встретятся с "Ингульцом".

В субботу "Верес" сразится с "Зарей", "Александрия" будет принимать "Рух", а "Колос" сыграет против "Левого Берега".

Завершится тур в воскресенье: "Полесье" сойдется с "Ворсклой", "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ, а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Динамо" и "Кривбасс".

Отметим, что матчи десятого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 4 октября
15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
18:00 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 5 октября
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Заря ЗАРЯ
15:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Движение РУХ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Воскресенье, 6 октября
13:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Кривбасс КРИВБАСС

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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