УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке сойдутся "Динамо" и "Кривбасс".

4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Оболонь", а "Карпаты" на своем поле встретятся с "Ингульцом".

В субботу "Верес" сразится с "Зарей", "Александрия" будет принимать "Рух", а "Колос" сыграет против "Левого Берега".

Завершится тур в воскресенье: "Полесье" сойдется с "Ворсклой", "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ, а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Динамо" и "Кривбасс".

Отметим, что матчи десятого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.

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Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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