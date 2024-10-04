УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке сойдутся "Динамо" и "Кривбасс".
4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Оболонь", а "Карпаты" на своем поле встретятся с "Ингульцом".
В субботу "Верес" сразится с "Зарей", "Александрия" будет принимать "Рух", а "Колос" сыграет против "Левого Берега".
Завершится тур в воскресенье: "Полесье" сойдется с "Ворсклой", "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ, а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Динамо" и "Кривбасс".
Отметим, что матчи десятого тура УПЛ состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 4 октября
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 5 октября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЗАРЯ
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|РУХ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|Воскресенье, 6 октября
|13:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ШАХТЕР
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|КРИВБАСС
Таблица УПЛ после 8-го тура
Читайте также:
Лига чемпионов: результаты матчей второго тура
Лига Европы: результаты матчей второго тура