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УПЛ: расписание и результаты матчей последнего тура чемпионата Украины, турнирная таблица
По итогам заключительного тура определится последний участник еврокубков от Украины, кто вылетит из элиты и кто будет играть переходные матчи за право остаться в УПЛ.
23-25 мая состоятся матчи последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу, когда очные поединки проведут клубы, которые борются за выживание: "Оболонь" примет "Левый Берег", а "Ингулец" встретится с "Ворсклой".
В субботу "Александия", которая в прошлом туре завоевала историческое "серебро" УПЛ, приедет в гости к "Черноморцу", потерявшему шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.
В тот же день бронзовый призер "Шахтер", который впервые за 29 лет финиширует ниже второго места в УПЛ, сразится с "Рухом".
А "Динамо" в статусе новоиспеченного чемпиона Украины будет принимать "Колос".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Колос" будет доступна на нашем сайте.
Завершится тур в воскресенье. В этот день станет известно, кто получит последнюю путевку в еврокубки от Украины на следующий сезон – "Полесье", "Карпаты" или "Кривбасс".
В заключительный день чемпионата "Верес" будет противостоять ЛНЗ, "Карпаты" посоревнуются с "Зарей", а "Полесье" сойдется с "Кривбассом".
Расписание и результаты матчей 30-го тура УПЛ
Пятница, 23 мая
15:30 "Оболонь" – "Левый Берег"
15:30 "Ингулец" – "Ворскла"
Суббота, 24 мая
13:00 "Черноморец" – "Александрия"
15:30 "Рух" – "Шахтер"
18:00 "Динамо" – "Колос"
Воскресенье, 25 мая
15:30 "Верес" – ЛНЗ
18:00 "Карпаты" – "Заря"
18:00 "Полесье" – "Кривбасс"
За тур до конца таблицу УПЛ возглавляет "Динамо" (69 очков), которое досрочно стало чемпионом. "Серебро" обеспечила себе "Александрия" (66 баллов). "Бронзу" взял "Шахтер" (61 пункт).
За последнюю четвертую путевку в еврокубки борьбу ведут "Полесье" (47 баллов), "Карпаты" (46 очков) и "Кривбасс" (46 пунктов).
Шансы остаться в УПЛ потерял "Черноморец" (22 балла). В зоне прямого вылета также находится "Ингулец" (23 очка), переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе – "Ворскла" (26 пунктов) и "Левый Берег" (26 очков).
Таблица УПЛ после 29-го тура
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Ранее сообщалось, что определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26.