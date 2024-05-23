УПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Главная интрига последнего тура – борьба за выживание и путевки в Лигу конференций.
24 – 25 мая состоятся матчи заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между ЛНЗ и "Ворсклой".
Остальные матчи последнего тура будут сыграны в субботу, причем все они начнутся в одинаковое время. "Металлист 1925" сойдется с "Вересом, "Шахтер" сразится с "Полесьем", "Динамо" сыграет с "Рухом", "Днепр-1" будет противостоять "Черноморцу", "Кривбасс" примет "Минай", "Оболонь" встретится с "Александрией", а "Заря" померяется силами с "Колосом".
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УПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За тур до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (71 очко), который досрочно выиграл 15-е чемпионство в истории. Донецкий клуб приблизился по этому показателю к "Динамо", которое остается рекордсменом чемпионата Украины с 16 выигранными титулами.
На второй позиции уже точно финиширует "Динамо" (66 очков). В следующем сезоне "горняки" и "бело-синие" представят нашу страну в Лиге чемпионов. Киевляне будут стартовать со второго отборочного раунда, а дончане как минимум с раунда плей-офф, или же попадут сразу в основную сетку, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале нынешней ЛЧ.
Третью строчку и бронзовые медали гарантировал себе "Кривбасс" (54 очка). Криворожцы начнут евросезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы.
За четвертое и пятое места, дающие путевки в Лигу конференций, продолжают бороться "Днепр-1" (49 очков), "Рух" (49) и "Полесье" (47). Четвертая и пятая команды УПЛ будут стартовать со второго раунда квалификации Лиги конференций.
В зоне прямого вылета из УПЛ идут "Минай" (25 очков) и "Металлист 1925" (23). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (26) и "Верес" (25).
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Пятница, 24 мая
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Суббота, 25 мая
|15:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ШАХТЕР
|15:30
|РУХ
|_:_
|ДИНАМО
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|МИНАЙ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|КОЛОС
Таблица УПЛ после 29-го тура
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