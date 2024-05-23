УПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Главная интрига последнего тура – борьба за выживание и путевки в Лигу конференций.

24 – 25 мая состоятся матчи заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между ЛНЗ и "Ворсклой".

Остальные матчи последнего тура будут сыграны в субботу, причем все они начнутся в одинаковое время. "Металлист 1925" сойдется с "Вересом, "Шахтер" сразится с "Полесьем", "Динамо" сыграет с "Рухом", "Днепр-1" будет противостоять "Черноморцу", "Кривбасс" примет "Минай", "Оболонь" встретится с "Александрией", а "Заря" померяется силами с "Колосом".

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

УПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25

За тур до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (71 очко), который досрочно выиграл 15-е чемпионство в истории. Донецкий клуб приблизился по этому показателю к "Динамо", которое остается рекордсменом чемпионата Украины с 16 выигранными титулами.

На второй позиции уже точно финиширует "Динамо" (66 очков). В следующем сезоне "горняки" и "бело-синие" представят нашу страну в Лиге чемпионов. Киевляне будут стартовать со второго отборочного раунда, а дончане как минимум с раунда плей-офф, или же попадут сразу в основную сетку, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале нынешней ЛЧ.

Третью строчку и бронзовые медали гарантировал себе "Кривбасс" (54 очка). Криворожцы начнут евросезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы.

За четвертое и пятое места, дающие путевки в Лигу конференций, продолжают бороться "Днепр-1" (49 очков), "Рух" (49) и "Полесье" (47). Четвертая и пятая команды УПЛ будут стартовать со второго раунда квалификации Лиги конференций.

В зоне прямого вылета из УПЛ идут "Минай" (25 очков) и "Металлист 1925" (23). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (26) и "Верес" (25).

Таблица УПЛ после 29-го тура

Таблиця УПЛ після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Сборная Украины U-17 с поражения стартовала в финальном турнире Евро-2024 (видео)

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграет на Евро-2024: календарь матчей "сине-желтых"