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УПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу
Вашему вниманию календарь всех поединков стартового тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
В пятницу, 1 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В матче-открытии встретятся "Колос" и "Кривбасс". Также в этот день "Рух" примет новичка элитного дивизиона "Полтаву".
В субботу, 2 августа, действующий чемпион "Динамо" приедет в гости к "Вересу", а "Заря" будет противостоять ЛНЗ.
В воскресенье, 3 августа, серебряный призер прошлого сезона "Александрия" сразится с "Кудровкой", которая дебютирует в УПЛ. "Шахтер" сойдется с еще одним новичком элиты "Эпицентром". А "Карпаты" будут принимать "Полесье".
Закончится стартовый тур УПЛ в понедельник, 4 августа, когда "Металлист 1925" в первом матче после возвращения в элиту сыграет против "Оболони".
Расписание матчей 1-го тура УПЛ
Пятница, 1 августа
15:30 "Колос" – "Кривбасс"
18:00 "Рух" - "Полтава"
Суббота, 2 августа
15:30 "Верес" – "Динамо"
18:00 "Заря" – ЛНЗ
Воскресенье, 3 августа
13:00 "Кудровка" – "Александрия"
15:30 "Эпицентр" – "Шахтер"
18:00 "Карпаты" – "Полесье"
Понедельник, 4 августа
18:00 "Металлист 1925" – "Оболонь"
Все матчи УПЛ будут транслироваться в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что клубы УПЛ отказались от проведения традиционного матча-открытия сезона – Суперкубка Украины.