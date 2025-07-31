УПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу

"Верес" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В пятницу, 1 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В матче-открытии встретятся "Колос" и "Кривбасс". Также в этот день "Рух" примет новичка элитного дивизиона "Полтаву".

В субботу, 2 августа, действующий чемпион "Динамо" приедет в гости к "Вересу", а "Заря" будет противостоять ЛНЗ.

Реклама

В воскресенье, 3 августа, серебряный призер прошлого сезона "Александрия" сразится с "Кудровкой", которая дебютирует в УПЛ. "Шахтер" сойдется с еще одним новичком элиты "Эпицентром". А "Карпаты" будут принимать "Полесье".

Закончится стартовый тур УПЛ в понедельник, 4 августа, когда "Металлист 1925" в первом матче после возвращения в элиту сыграет против "Оболони".

Расписание матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 1 августа

15:30 "Колос" – "Кривбасс"

Реклама

18:00 "Рух" - "Полтава"

Суббота, 2 августа

15:30 "Верес" – "Динамо"

18:00 "Заря" – ЛНЗ

Реклама

Воскресенье, 3 августа

13:00 "Кудровка" – "Александрия"

15:30 "Эпицентр" – "Шахтер"

18:00 "Карпаты" – "Полесье"

Реклама

Понедельник, 4 августа

18:00 "Металлист 1925" – "Оболонь"

Все матчи УПЛ будут транслироваться в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ отказались от проведения традиционного матча-открытия сезона – Суперкубка Украины.

Реклама