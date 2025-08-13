- Дата публикации
УПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь всех поединков третьего тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе и турнирную таблицу.
С 15 по 18 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 15 августа: "Рух" будет принимать "Оболонь".
В субботу, 16 августа, "Александрия" примет "Металлист 1925", "Колос" сыграет с "Карпатами", а действующий чемпион "Динамо" сойдется с дебютантом элитного дивизиона "Эпицентром".
В воскресенье, 17 августа, "Кудровка" и "Полтава" встретятся в матче новичков УПЛ. Также в этот день "Шахтер" посоревнуется с "Вересом", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ.
Закончится тур в понедельник, 18 августа: сильнейшего будут определять "Заря" и "Кривбасс".
Расписание матчей 3-го тура УПЛ
Пятница, 15 августа
18:00 "Рух" – "Оболонь"
Суббота, 16 августа
13:00 "Александрия" – "Металлист 1925"
15:30 "Колос" – "Карпаты"
18:00 "Эпицентр" – "Динамо"
Воскресенье, 17 августа
13:00 "Кудровка" – "Полтава"
15:30 "Верес" – "Шахтер"
18:00 "Полесье" – ЛНЗ
Понедельник, 18 августа
18:00 "Заря" – "Кривбасс"
Таблица УПЛ после 2-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" во второй раз проиграло кипрскому "Пафосу" и вылетело из квалификации Лиги чемпионов.