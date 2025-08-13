УПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

С 15 по 18 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 15 августа: "Рух" будет принимать "Оболонь".

В субботу, 16 августа, "Александрия" примет "Металлист 1925", "Колос" сыграет с "Карпатами", а действующий чемпион "Динамо" сойдется с дебютантом элитного дивизиона "Эпицентром".

В воскресенье, 17 августа, "Кудровка" и "Полтава" встретятся в матче новичков УПЛ. Также в этот день "Шахтер" посоревнуется с "Вересом", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ.

Закончится тур в понедельник, 18 августа: сильнейшего будут определять "Заря" и "Кривбасс".

Расписание матчей 3-го тура УПЛ

Пятница, 15 августа

18:00 "Рух" – "Оболонь"

Суббота, 16 августа

13:00 "Александрия" – "Металлист 1925"

15:30 "Колос" – "Карпаты"

18:00 "Эпицентр" – "Динамо"

Воскресенье, 17 августа

13:00 "Кудровка" – "Полтава"

15:30 "Верес" – "Шахтер"

18:00 "Полесье" – ЛНЗ

Понедельник, 18 августа

18:00 "Заря" – "Кривбасс"

Таблица УПЛ после 2-го тура

Таблица УПЛ после 2-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" во второй раз проиграло кипрскому "Пафосу" и вылетело из квалификации Лиги чемпионов.