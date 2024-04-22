УПЛ: "Рух" не осилил "Минай", "Оболонь" с суперголом сыграла вничью против "Металлиста 1925" (видео)

Полузащитник "пивоваров" Руслан Черненко забил один из самых красивых голов сезона чемпионата Украины.

В понедельник, 22 апреля, состоялись еще два матча 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Минай" поделил очки с "Рухом" ( 1:1 ), а "Металлист 1925" сыграл вничью против "Оболони" ( 1:1 ).

В первом поединке игрового дня оба гола были забиты во втором тайме. На 68-й минуте "Минай" открыл счет усилиями Сергея Петько.

Львовяне ответили на 77-й минуте точным ударом Ильи Квасницы.

После этого матча "Рух" (41 очко) остался на пятом месте в УПЛ. "Минай" (16 баллов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре львовский клуб 27 апреля примет "Верес". В тот же день закарпатцы дома встретятся с "Черноморцем".

Обзор матча "Минай" – "Рух"

Во втором поединке игрового дня "Оболонь" забила в ворота "Металлиста 1925" на 9-й минуте – полузащитник "пивоваров" Руслан Черненко нанес издалека роскошный удар в ближнюю "девятку".

Однако харьковчанам удалось избежать поражения. Гол Алексея Сидорова на 65-й минуте принес команде Виктора Скрипника ничью.

"Оболонь" (21 пункт) занимает 13-е место в УПЛ – "пивовары" идут в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Металлист 1925" (19 баллов) располагается на предпоследней 15-й позиции в зоне прямого вылета.

В следующем туре "Оболонь" 28 апреля встретится с "Зарей". В этот же день "Металлист 1925" померяется силами с "Кривбассом".

Обзор матча "Металлист 1925" – "Оболонь"

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