УПЛ вернулась после зимней паузы: "Черноморец" вырвал победу над "Колосом" (видео)

"Черноморец" обыграл "Колос" в стартовом матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Колос" в Ковалевке завершилась со счетом 1:2 .

Уже на 2-й минуте поединка хозяева открыли счет – автором первого гола в весенней части чемпионата Украины стал Николай Ковталюк.

На 10-й минуте "моряки" отыгрались – отличился Евгений Скиба. В конце первого тайма он мог оформлять дубль, но его гол после просмотра VAR отменили из-за офсайда.

Во втором тайме одесситы сумели вырвать победу. Решающий гол на 87-й минуте забил Кирилл Попов.

Обзор матча "Колос" – "Черноморец"

После этой победы "Черноморец" (15 очков) поднялся на 14-е место в таблице УПЛ. "Колос" (18 баллов) остался на 11-й позиции.

В следующем туре одесситы 1 марта дома встретятся с "Левым Берегом", а клуб из Ковалевки днем позже на выезде сыграет с "Вересом".

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