УПЛ: "Ворскла" одолела "Оболонь", "Полесье" совершило камбэк и стало лидером чемпионата

Состоялись еще два поединка 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В матчах 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Ворскла" на выезде обыграла " Оболонь" ( 0:1 ), а "Полесье" дома победило "Металлист 1925" со счетом 2:1 .

Полтавский клуб осилил "пивоваров" благодаря единственному голу, который на 67-й минуте с пенальти забил Руслан Степанюк.

Таким образом, "Ворскла" прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате Украины, насчитывавшую пять матчей. Команда Виктора Скрипника с 18 очками поднялась на восьмое место. "Оболонь" (13 баллов) занимает 12-ю позицию.

В другом матче игрового дня "Полесье" пропустило первым от "Металлиста 1925" – на 14-й минуте за харьковчан отличился Дмитрий Юсов.

Однако команда Юрия Калитвинцева смогла переломить ход встречи. На 64-й минуте счет сравнял Дмитрий Шастал, а затем на 83-й минуте Василий Грицук точным ударом с пенальти принес житомирскому коллективу победу.

Благодаря этому успеху "Полесье" (29 очков) возглавило турнирную таблицу УПЛ, обойдя "Кривбасс" и "Днепр-1" (по 27 пунктов), которые свои матчи 14-го тура проведут в воскресенье, 12 ноября. "Металлист 1925" (15 баллов) находится на десятой строчке.

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