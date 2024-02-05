УПЛ возвращается: стало известно расписание первых в 2024 году матчей чемпионата Украины по футболу

Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила календарь матчей 18-го тура сезона-2023/24. Это будут первые поединки чемпионата Украины по футболу в этом году.

Откроется "весенняя" часть УПЛ игрой ЛНЗ – "Кривбасс", которая состоится в пятницу, 23 февраля.

Поскольку на 24 февраля выпадает годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину, то в этот день матчи не будут проводиться.

Другие поединки 18-го тура запланированы на 25 и 26 февраля.

Календарь матчей 18-го тура УПЛ

Пятница, 23 февраля. 15:30. ЛНЗ – "Кривбасс"

Воскресенье, 25 февраля, 13:00. "Днепр-1" – "Минай"

Воскресенье, 25 февраля, 13:00. "Верес" – "Колос"

Воскресенье, 25 февраля, 15:30. "Металлист 1925" – "Динамо"

Воскресенье, 25 февраля, 18:00. "Рух" – "Полесье"

Понедельник, 26 февраля, 13:00. "Заря" – "Ворскла"

Понедельник, 26 февраля, 15.30. "Оболонь" – "Черноморец"

Понедельник, 26 февраля, 18:00. "Александрия" – "Шахтер"

Напомним, "зимним чемпионом" УПЛ стал "Кривбасс" (34 очка), опережающий "Днепр-1" (34) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (32). Четвертое место занимает "Шахтер" (31 + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (28 + три поединка в запасе).

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