УПЛ: "Заря" на заснеженном поле драматично упустила победу, "Колос" в большинстве одолел аутсайдера

Несмотря на потерю очков, луганчане сдвинули "Динамо" с третьего места в турнирной таблице.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Заря" расписала ничью с "Минаем" (1:1), а "Колос" победил "Львов" (0:1).

Луганцам и закарпатцам пришлось играть в очень непростых погодных условиях. На заснеженном газоне "Заря" смогла забить первой – Владимир Бражко отличился на 61-й минуте.

Однако удержать победный результат команде Патрика ван Леувена не удалось – на 90+1-й минуте закарпатцев спас от поражения Егор Твердохлиб.

"Заря" с 27 очками поднялась на третье место в УПЛ, потеснив киевское "Динамо" (27) на четвертую строчку. "Минай" с 14 баллами остался на 11-й позиции.

Следующий матч луганчане проведут 1 декабря против "Колоса". Закарпатцы уже после зимнего перерыва встретятся со "Львовом".

В другом поединке дня "Колос" вырвал победу над "Львовом" благодаря голу Павла Ориховского с пенальти на 69-й минуте.

Кроме 11-метрового на свои ворота, защитник львовян Назарий Муравский получил еще и прямую красную карточку. Оказавшись в меньшинстве, "Львов" не нашел сил, чтобы отыграться.

"Колос" с 19 очками вышел на шестое место в турнирной таблице. "Львов" уйдет зимовать на дне УПЛ с 9 зачетными пунктами.

В последнем матче 2022 года ковалевцы 1 декабря сыграют против "Зари". Львовяне после зимней паузы будут принимать "Минай".

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