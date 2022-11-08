УПЛ: "Заря" сенсационно проиграла аутсайдеру, харьковское дерби с двумя удалениями не определило сильнейшего

В поединках 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Заря" неожиданно уступила "Ингульцу" ( 1:0 ), а "Металлист" в харьковском дерби расписал ничью с "Металлистом 1925" (0:0).

Автором единственного мяча в составе петровцев в конце первого тайма стал Максим Марусич. Ассистировал ему 19-летний Артем Смоляков.

В начале второй половины встречи у луганчан был хороший шанс, чтобы отыграться, но Назарий Русин не забил пенальти.

"Заря" с 22 очками осталась на третьем месте в УПЛ, не воспользовавшись шансом сдвинуть "Шахтер" (23) со второй строчки и приблизиться к лидеру — "Днепру-1" (28). "Ингулец" одержал первую победу в сезоне и с 7 баллами поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре команда Патрика ван Леувена сыграет с "Шахтером", а подопечные Сергея Лавриненко встретятся с "Металлистом 1925". Матчи пройдут 13 ноября.

В параллельном матче 12-го тура УПЛ "Металлист" и "Металлист 1925" не порадовали болельщиков голами, но борьбы на поле было достаточно.

Обе команды завершали поединок вдесятером: на 52-й минуте прямое удаление заработал защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень, а уже в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил хавбек "Металлиста" Андрей Ралюченко.

Добавим. что это было первое в истории дерби между этими клубами.

После ничьей "Металлист" с 15 очками занимает восьмое место в УПЛ. "Металлист 1925" имеет 11 баллов в своем активе и идет 11-м.

В следующем туре "Металлист" 14 ноября сыграет с "Кривбассом", а "Металлист 1925" днем ранее померяется силами с "Ингульцом".

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