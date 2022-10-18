УПЛ: "Заря" уничтожила "Черноморец", "Александрия" в матче с двумя удалениями обыграла "Кривбасс"

В матчах 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) луганская "Заря" разгромила "Черноморец" ( 0:4 ), а "Александрия" одержала победу над "Кривбассом" ( 2:0 ).

Поединок "Черноморец" - "Заря" прошел на стадионе "Колос" в Ковалевке. Еще в первом тайме луганчане трижды поразили ворота "моряков" - это сделали Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев и Назарий Русин.

На 86-й минуте окончательный счет в матче установил Евгений Шахов.

"Заря" с 13 очками поднялась на четвертое место в таблице УПЛ. "Черноморец" остался на последней строчке с 2 баллами в своем активе.

В следующем туре луганский клуб 23 октября сыграет против "Вереса", одесситы на следующий день встретятся с "Колосом".

Игра "Александрия" - "Кривбасс" состоялась на александрийском КСК "Ника". На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Дмитрия Хомченовского.

На 61-й минуте преимущество "Александрии" укрепил Максим Третьяков. Завершали матч команды 10 на 10. На 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник хозяев Максим Дячук, а на 81-й минуте после двух "горчичников" покинул поле форвард криворожцев Назар Волошин.

"Александрия" с 13 очками вышла на пятую позицию в УПЛ. "Кривбасс" находится на 15-м месте, имея 3 балла в своей копилке.

В следующем туре "желто-черные" 22 октября померяются силами со "Львовом", а подопечные Юрия Вернидуба 24 октября будут играть против "Ингульца".

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