УПЛ: "Заря" ярко закамбэчила против "Металлиста", "Александрия" разбила "Колос" в матче с тремя пенальти

В поединках 11-го тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" драматично победила харьковский "Металлист" ( 3:2 ), а "Александрия" разгромила "Колос" из Ковалевки ( 4:1) .

Матч "Заря" – "Металлист" проходил на стадионе имени Лобановского в Киеве. В первом тайме команды голов не забивали, а вот после перерыва устроили феерию.

Сначала Евгений Пидлепенец на 58-й минуте вывел харьковскую команду вперед, реализовав пенальти. На 72-й минуте луганчане сравняли счет – отличился Вячеслав Чурко. "Металлист" быстро вернул себе преимущество – на 74-й минуте точный удар занес в свой актив Сергей Панасенко.

Однако в концовке встречи "Заря" совершила камбэк. На 89-й минуте Дмитрий Мишнев позволил луганской команде отыграться во второй раз, а на третьей компенсированной минуте Евгений Шахов забил победный мяч.

"Заря" с 22 очками поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Металлиста" остается 14 баллов и шестая ступенька.

В следующем туре луганчане 8 ноября сыграют с "Ингульцом", а "Металлист" в тот же день встретится в дерби с "Металлистом 1925".

В параллельном матче 11-го тура УПЛ "Александрия" на домашнем стадионе "Ника" уверенно разобралась с "Колосом" – 4:1.

На 8-й минуте хозяев вывел вперед Сергей Рыбалка. Ковалевский клуб ответил после перерыва – Павел Ориховский реализовал пенальти.

Однако дальше александрийцы трижды поразили ворота соперника. На 61-й и 69-й минутах по голу с пенальти забили Максим Третьяков и Рыбалка, оформивший в этом матче дубль. А на 73-й минуте свой второй гол уже с игры забил Третьяков.

"Александрия" с 20 очками осталась на четвертой позиции в УПЛ. "Колос" с 15 баллами находится на пятой строчке.

В следующем туре подопечные Юрия Гуры 10 ноября сыграют с "Динамо", а ковалевцы днем ранее померяются силами с "Днепром-1".

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