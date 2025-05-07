Упорная борьба за путевку в еврокубки: "Кривбасс" уничтожил "Левый Берег" (видео)

"Кривбасс" – "Левый Берег" / © ФК Кривбасс

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"Кривбасс" одержал разгромную победу над "Левым Берегом" в перенесенном матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 4:0 .

Хозяева поля открыли счет на 27-й минуте встречи – отличился Денис Кузык.

Во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба устроили сопернику разгром. Дубль оформил Егор Твердохлиб, а еще один гол забил Дэниел Соса.

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Отметим, что этот поединок начался 15 марта, но был остановлен на второй минуте из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

Обзор матча "Кривбасс" – "Левый Берег"

Благодаря этой победе "Кривбасс" (43 очка) поднялся на четвертое место в таблице УПЛ, которое дает путевку в еврокубки на следующий сезон – квалификацию Лиги конференций.

За три тура до конца сезона криворожский клуб борется за четвертую еврокубковую позицию с "Полесьем" и "Карпатами", которые также набрали по 43 балла и занимают пятое и шестое места в чемпионате соответственно.

"Левый Берег" (23 пункта) располагается на 14-й строчке, находясь в зоне переходных матчей. Команда из Киевской области борется за сохранение прописки в УПЛ.

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Следующие матчи "Кривбасс" и "Левый Берег" проведут в рамках 28-го тура УПЛ: криворожцы 11 мая примут "Колос", а киевляне днем позже на выезде встретятся с "Ингульцом".

Ранее сообщалось, что определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26.