Упустили шанс подняться на вторую строчку: "Рух" неожиданно проиграл новичку УПЛ

Львовяне потерпели неудачу в поединке против ЛНЗ.

"Рух" на выезде уступил ЛНЗ в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Черкассах завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет во встрече был открыт в конце первого тайма – на 36-й минуте в составе ЛНЗ отличился Денис Норенков.

После перерыва львовянам удалось восстановить паритет – на 63-й минуте матча забил Илья Квасница.

Ближе к концу поединка новичок элитного дивизиона чемпионата Украины неожиданно смог вырвать победу. Решающий гол на 86-й минуте записал в свой актив Максим Прядун.

Таким образом, "Рух" (11 очков) не воспользовалось возможностью выйти на второе место в УПЛ и продолжает занимать пятую строчку. ЛНЗ (7 баллов) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре львовский клуб сыграет с "Шахтером", а команда из Черкасс будет противостоять "Динамо". Оба матча состоятся 23 сентября.

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