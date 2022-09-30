Упустили возможность удвоить призовые: стало известно, сколько сборная Украины заработала в Лиге наций

Во вторник, 27 сентября, завершился групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Сборная Украины выступала в группе 1 Дивизиона B, где соперниками подопечных Александра Петракова были команды Шотландии, Ирландии и Армении.

"Сине-желтые" заняли второе место в своей группе. Победителем квартета стали шотландцы, которые в последнем матче сумели не проиграть украинской сборной.

Таким образом, по итогам третьего в истории розыгрыша Лиги наций "сине-желтые" заработали 1,5 млн евро . Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В независимо от показанного в итоге результата.

Стоит отметить, что если бы украинцы победили Шотландию в заключительном туре, заработали бы вдвое больше. Для победителей квартетов предусмотрены двойные призовые, сообщает ESPN.

Добавим, что сборные из элитного Дивизиона А гарантированно получили по 2,25 млн евро, Дивизиона С - по 1,125 млн евро, Дивизиона D - по 750 тыс евро.

Кроме этого, дополнительные призовые средства также получат участники финальной части Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Победитель турнира получит 10,5 миллиона евро, а второе, третье и четвертое места - 9, 8 и 7 млн евро соответственно.

Сборная Украины с 11 очками после шести туров заняла второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами возглавила квартет и пробилась в элиту Лиги наций. Третьей финишировала Ирландия (7). Армения с 3 пунктами стала последней и вылетела в Лигу С.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.

Напомним, стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2024.

Читайте также:

Лига наций-2022/23: кто поднялся и опустился в дивизионах, итоги группового этапа

"Все ребята отдали максимум, претензий не может быть": Ярмоленко - о ничьей с Шотландией в Лиге наций

Лига наций УЕФА-2022/23: группы и турнирные таблицы