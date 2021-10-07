Ураганный камбэк: Франция ошеломила Бельгию и вышла в финал Лиги наций

В решающем матче турнира команда Дидье Дешама поборется за трофей с испанцами.

Сборная Франции победила команду Бельгии во втором полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/21. Поединок на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Дидье Дешам.

"Красные дьяволы" начали матч мощно. Уже на третьей минуте Кевин Де Брюйне после неудачного выноса мяча от французов из десяти метров пробил по воротам Уго Льориса, но голкипер "трехцветных" совершил фантастический сейв и перевел мяч на угловой.

На 37-й минуте хозяева таки достигли своей цели. Янник Карраско получил мяч на границе штрафной, сместился в центр и из-под защитника низом идеально отправил мяч в ближний угол. Льорис момент удара не видел и не успел среагировать и выручить свою команду.

Associated Press

На этом бельгийцы не угомонились и через три минуты удвоили преимущество в счете. Де Брюйне нашел пасом Ромелу Лукаку, а форвард "Челси" сблизился с голкипером и пробил точно в ближнюю девятку.

Associated Press

Однако во втором тайме чаши весов пошатнулись. Подопечные Дидье Дешам сумели закамбэчить, забив два гола за семь минут. Сначала на 62-й минуте сократил отставание в счете Карим Бензема - нападающий мадридского "Реала" получил пас от Килиана Мбаппе, который перед этим продемонстрировал великолепный дриблинг, и отправил мяч в дальний угол ворот Куртуа.

Associated Press

А на 69-й минуте счет стал равным. Юри Тилеманс в собственной штрафной сзади ударил Антуана Гризманна по голеностопу - арбитр назначил пенальти в ворота Бельгии. С 11-метровой отметки Мбаппе забил ударом в "девятку". Куртуа угадал направление удара, но шансов спасти у него вообще не было.

Associated Press

Развязка напряженной дуэли также вышла невероятно жаркой. За три минуты до конца основного времени встречи Лукаку поразил ворота Льориса после передачи Карраско. Но арбитр отменил гол из-за офсайда.

Associated Press

Ответ французов последовал моментально. На 90-й минуте Погба ударом со штрафного попал в крестовину. "Трехцветные" не опустили рук после этого и не стали ждать до овертаймов.

Защитник "Милана" Тео Эрнандес подхватил мяч, который вылетел из штрафной, и блестяще пробил под правую штангу - 3:2! Невероятный камбэк в исполнении действующих чемпионов мира.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

В финале французы сыграют против сборной Испании. Команда Луиса Энрике в первом полуфинале победила Италию со счетом 2:1.

Команда Луиса Энрике в первом полуфинале со счетом Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

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