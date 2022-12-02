Уругвай за шесть минут разобрался с Ганой, но сенсационно не пробился в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Уругвая победила команду Ганы в рамках 3-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре закончился со счетом 0:2 .

Африканцы могли выходить вперед на 21-й минуте, но Андре Аю не реализовал пенальти.

После этого знаменитое футбольное правило "не забиваешь ты – забивают тебе" сработало идеально. Уругвайцы дважды поразили ворота соперника в течение шести минут.

На 26-й минуте Джорджиан Де Арраскаэта открыл счет, а на 32-й удвоил его после паса от Луиса Суареса. Больше голов в этой встрече команды не забивали.

В параллельном матче этого квартета Южная Корея сенсационно одолела Португалию со счетом 2:1 .

Итак, Португалия с 6 очками выиграла группу и с первого места вышла в плей-офф. Другую путевку в 1/8 финала завоевала Южная Корея (4 балла), которая обошла Уругвай (4) по дополнительным показателям. Так что уругвайцы и Гана (3 очка) вылетели из турнира.

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