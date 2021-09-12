US Open: 18-летняя британка сенсационно выиграла титул "Большого шлема"

Теннисистка поднимется со 150 до 23 ступеньки мирового рейтинга WTA.

Британская теннисистка Эмма Радукану в субботу, 11 сентября, победила канадку Лейлу Фернандес и выиграла турнир "Большого шлема" US Open-2021 в женском одиночном разряде.

Об этом сообщает ВВС.

Финальный поединок в Нью-Йорке завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу 18-летней спортсменки.

Заметим, что Радукану первой в истории дошла до финала US Open, стартовав с квалификации. В шести матчах основной сетки теннисистка не проиграла ни одного сета.

В общем победа предоставила Радукану статус:

первой британской женщины-победительницы во Флашинг-Медоуз со времен Вирджинии Уэйд в 1968 году;

первого квалифаера, который победил в "Большом шлеме";

самой молодой чемпионки "Большого шлема" среди женщин после Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004 году;

самой молодой британки, выигравшей титул "Большого шлема";

первой женщины, которая выиграла US Open, не проиграв ни одного сета, после Серены Уильямс в 2014 году.

Теннисистка получит призовой фонд в 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 млн долларов) и поднимется со 150 до 23 ступеньки мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, что в прошлом году на US Open победила японка Наоми Осака.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку