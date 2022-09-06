US Open-2022: определились все четвертьфиналисты у мужчин и женщин

Состоялись поединки 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, по итогам которых стали известны все четвертьфиналисты турнира Большого шлема.

В 1/4 финала US Open в мужской сетке вышли Ник Кирьос (Австралия), Маттео Берреттини (Италия), Карен Хачанов (Россия, нейтральный статус), Каспер Рууд (Норвегия), Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Андрей Рублев (Россия, нейтральный статус) и Фрэнсис Тиафо (США).

Отметим, что четырехкратный победитель US Open Рафаэль Надаль досрочно завершил борьбу на турнире, сенсационно проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.

Результаты матчей 1/8 финала US Open-2022 (мужчины)

Даниил Медведев - Ник Кирьос - 6:7(11), 6:3, 3:6, 2:6

Пабло Карреньо-Буста - Карен Хачанов - 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6

Мартон Фучович - Маттео Берреттини - 6:3, 6:7(2), 3:6, 6:4, 2:6

Корентен Муте - Каспер Рууд - 1:6, 2:6, 7:6(4), 2:6

Илья Ивашко - Янник Синнер - 1:6, 7:5, 2:6, 6:4, 3:6

Марин Чилич - Карлос Алькарас - 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6

Кэмерон Норри - Андрей Рублев - 4:6, 4:6, 4:6

Фрэнсис Тиафо - Рафаэль Надаль - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Пары 1/4 финала US Open-2022 (мужчины)

Ник Кирьос - Карен Хачанов

Маттео Берреттини - Каспер Рууд

Янник Синнер - Карлос Алькарас

Андрей Рублев - Фрэнсис Тиафо

У женщин в четвертьфинал US Open-2022 пробились Ига Свентек (Польша), Джессика Пегула (США), Каролина Плишкова (Чехия), Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция) Онс Жабер (Тунис) и Айла Томлянович (Австралия).

Результаты матчей 1/8 финала US Open-2022 (женщины)

Ига Свентек - Юле Нимайер - 2:6, 6:4, 6:0

Петра Квитова - Джессика Пегула - 3:6, 3:6

Виктория Азаренко - Каролина Плишкова - 5:7, 7:6(5), 2:

Даниэль Коллинс - Арина Соболенко - 6:3, 3:6, 2:6

Чжан Шуай - Кори Гауфф - 5:7, 5:7

Каролин Гарсия - Элисон Риск - 6:4, 6:1

Онс Жабер - Вероника Кудерметова - 7:6 (1), 6:4

Людмила Самсонова - Айла Томлянович - 6:7(8), 1:6

Пары 1/4 финала US Open-2022 (женщины)

Ига Свентек - Джессика Пегула

Каролина Плишкова - Арина Соболенко

Кори Гауфф - Каролин Гарсия

Онс Жабер - Айла Томлянович

Напомним, US Open принял решение допустить в турнир спортсменов из РФ и Беларуси. Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, теннисисты стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.

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