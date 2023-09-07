US Open-2023: определились все полуфиналисты мужского и женского турниров

По итогам матчей 1/4 финала US Open-2023 стали известны все полуфиналисты турнира в женской и мужской сетке.

В 1/2 финала одиночного женского турнира вышли Кори Гауфф (США), Каролина Мухова (Чехия), Мэддисон Киз (США) и белоруска Арина Соболенко, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

Результаты матчей 1/4 финала US Open-2023 (женщины)

Елена Остапенко (Латвия) – Кори Гауфф (США) – 0:6, 2:6

Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия) – 0:6, 3:6

Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэддисон Киз (США) – 1:6, 4:6

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко – 1:6, 4:6

Пары 1/2 финала US Open-2023 (женщины)

Кори Гауфф (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Мэддисон Киз (США) – Арина Соболенко

В полуфинал мужских одиночных соревнований US Open-2023 пробились Бен Шелтон (США), Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия) и "нейтральный" Даниил Медведев из страны-террориста.

Результаты матчей 1/4 финала US Open-2023 (мужчины)

Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 7:7(7), 2:6

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4

Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:3, 6:4

Тейлор Фриц (США) – Новак Джокович (Сербия) – 1:6, 4:6, 4:6

Пары 1/2 финала US Open-2023 (мужчины)

Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев

Поединки 1/2 финала US Open-2023 у женщин и мужчин состоятся в пятницу, 8 сентября.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).

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