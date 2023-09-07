US Open-2023: определились все полуфиналисты мужского и женского турниров

Поединки 1/2 финала пройдут 8 сентября.
По итогам матчей 1/4 финала US Open-2023 стали известны все полуфиналисты турнира в женской и мужской сетке.
В 1/2 финала одиночного женского турнира вышли Кори Гауфф (США), Каролина Мухова (Чехия), Мэддисон Киз (США) и белоруска Арина Соболенко, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2023 (женщины)
Елена Остапенко (Латвия) – Кори Гауфф (США) – 0:6, 2:6
Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия) – 0:6, 3:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэддисон Киз (США) – 1:6, 4:6
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко – 1:6, 4:6
Пары 1/2 финала US Open-2023 (женщины)
Кори Гауфф (США) – Каролина Мухова (Чехия)
Мэддисон Киз (США) – Арина Соболенко
В полуфинал мужских одиночных соревнований US Open-2023 пробились Бен Шелтон (США), Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия) и "нейтральный" Даниил Медведев из страны-террориста.
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2023 (мужчины)
Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 7:7(7), 2:6
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4
Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:3, 6:4
Тейлор Фриц (США) – Новак Джокович (Сербия) – 1:6, 4:6, 4:6
Пары 1/2 финала US Open-2023 (мужчины)
Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия)
Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев
Поединки 1/2 финала US Open-2023 у женщин и мужчин состоятся в пятницу, 8 сентября.
Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.
Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).
Читайте также:
Превзошел Федерера: Джокович установил исторический рекорд на US Open-2023
Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после US Open-2023: объяснила причины
Красиво простилась с теннисом: экс-украинка не пожала руку белоруске Соболенко на US Open (видео)