US Open-2023: Свитолина на характере победила россиянку и вышла в третий круг, Цуренко вылетела

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий раунд основной сетки US Open-2023, а вот еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла этого сделать.

Во втором круге турнира Большого шлема Свитолина одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая была допущена к соревнованиям в нейтральном статусе.

28-летняя уроженка Одессы проиграла первый сет с счетом 5:7, но осилила теннисистку из государства-террориста в двух следующих партиях – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время Элина 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейкпойнтов.

В следующем круге Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира – американкой Джессикой Пегулой.

В свою очередь, Цуренко в матче второго раунда US Open уступила "нейтральной" россиянке Екатерине Александровой – 1:6, 3:6.

Поединок Леси против спортсменки из РФ длился 59 минут. Украинка ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейкпойнтов.

Напомним, еще три украинские теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль – вылетели на старте основной сетки US Open.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

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