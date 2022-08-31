US Open: украинки Калинина и Костюк синхронно пробились во второй круг, Цуренко вылетела от четвертой ракетки мира (видео)

Сразу две украинки из трех, вышедших на корты 30 августа, преодолели первый раунд Открытого чемпионата США.

Так, первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№47 WTA), совсем недавно вернувшая себе это звание, на старте соревнований неожиданно прошла американку Бернарду Перу (№45 WTA) — 6:4 , 6:4 .

В течение этой встречи, которая длилась час за 34 минуты, украинка допустила семь двойных ошибок и выиграла четыре из семи брейк-поинтов. Отметим, что это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем круге Калинина сразится против чешки Петры Квитовой (№21 WTA). Эта игра состоится 1 сентября.

Также во второй раунд US Open вышла и другая представительница Украины — Марта Костюк (№65 WTA). 20-летняя теннисистка одолела в первом круге Майар Шериф (№63 WTA) из Египта – 7:6 , 6:4 .

В течение поединка, который длился полтора часа, Костюк совершила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и выиграла три из девяти "брейков".

Вашему вниманию видеообзор игры между Костюк и Шериф.

Раньше девушки играли между собой один раз: на Roland Garros-2022 победила египтянка, и теперь Марта взяла убедительный реванш;

В следующем круге Костюк сыграет против Виктории Азаренко (№26 WTA).

Впрочем, не сумела выйти во второй круг турнира Леся Цуренко (№87 WTA). Опытная украинская теннисистка в напряженной борьбе уступила четвертой ракетке планеты Пауле Бадосе (Испания) — 6:3 , 6:7 , 3:6 .

В течение игры Цуренко дважды подавала "на вылет", допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть из 14 "брейков".

Вашему вниманию видеообзор поединка Цуренко — Бадоса.

Таким образом, во втором круге US Open сыграют три украинки. Кроме Калининой и Костюк, там также примет участие и Дарья Снигур, которая после преодоления трех оппоненток в квалификации сумела сенсационно выбить седьмую ракетку мира — Симону Халеп.

Прекратила свое участие на US Open украинка Даяна Ястремская, которая в рамках первого раунда соревнований уступила американке Мэдисон Киз — 6:7, 3:6. Ранее в квалификации US Open прекратили свое участие украинки – Екатерина Байндль и Катарина Завацкая.

Добавим, что действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.