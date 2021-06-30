"Ущипни меня": жена героя сборной Украины Довбика - об эмоциях мужа после игры со шведами

"Ущипни меня": жена героя сборной Украины Довбика - об эмоциях мужа после игры со шведами

Возлюбленная автора победного гола "сине-желтых" в 1/8 финала Евро-2020 дала эксклюзивный комментарий.

Жена форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика Юлия поделилась эмоциями от победы подопечных Андрея Шевченко над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Артем в конце второго овертайма забил решающий мяч в ворота скандинавов и принес "сине-желтым" исторический выход в четвертьфинал континентального первенства. Кроме того, Довбик вошел в историю Евро. 24-летний нападающий стал автором самого позднего победного гола на Чемпионатах Европы, побив рекорд легендарного француза Мишеля Платини.

"Артем позвонил мне, мы перекинулись несколькими словами. Он сказал" Ущипни меня. Мне кажется, что это сон. Я не верю в то, что происходит". Просто нереальный вечер вчера был для всей Украины", - эксклюзивно рассказала Юлия в программе "Твій день" на телеканале 1+1.

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Отметим, что сразу после победного поединка Довбик высказался о своем решающем голе и признался, что говорил ему тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко перед тем, как выпустить на замену.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. К слову, лучшим игроком поединка УЕФА признал Александра Зинченко, на счету которого гол и ассист. После матча игрок "Манчестер Сити" расплакался и назвал рецепт успеха.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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