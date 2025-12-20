Ушел из жизни выдающийся футбольный тренер

Оге Харейде / © Associated Press

Реклама

На 73-м году жизни умер выдающийся норвежский футбольный тренер Оге Харейде.

Об этом сообщает NRK.

В конце ноября этого года стало известно, что у Харейде диагностировали рак мозга.

Реклама

Первые симптомы болезни появились в июле 2025 года, после чего Оге обратился к врачу. Тренер прошел курс химиотерапии. В январе он должен был пройти следующее обследование.

Специалист умер в окружении своей семьи, о чем сообщил его сын Бендрик.

Во время игровой карьеры Харейде выступал на позиции защитника за "Мольде", "Манчестер Сити" и "Норвич". В футболке сборной Норвегии он провел 50 матчей и забил 5 мячей.

Повесив бутсы на гвоздь, Оге тренировал "Мольде", "Хельсингборг", "Брондбю", "Русенборг" и другие клубы. Он выиграл чемпионские титулы в трех странах – в Швеции с "Хельсингборгом" в 1999 году и "Мальме" в 2014-м, в Дании с "Брондбю" в 2002-м и в родной Норвегии с "Русенборгом" в 2003-м.

Реклама

На уровне сборных Харейде возглавлял Норвегию (2003–2008), Данию (2015–2020) и Исландию (2023–2024). Именно под его руководством исландцы проиграли Украине в финале плей-офф отбора к Евро-2024.

Ранее мы рассказывали, что экс-футболиста сборной Эквадора застрелили вместе с женой.

Также сообщалось, что умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Мунтян.