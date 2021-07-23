Ушел на рекламу: российский телеканал не показал выход сборной Украины на открытии Олимпиады-2020

Центральный российский телеканал ушел на рекламу перед выходом украинских спортсменов, и вернулся, когда наша сборная уже прошлась по стадиону.

Российский пропагандистский "Первый канал", который транслировал церемонию открытия Олимпиады в Токио, во время парада атлетов не показал выход на стадион команды Украины. Вместо этого, на канале показали рекламу.

Это заметил российское издание "РБК".

Так, перед появлением на стадионе сборной Уганды по которой шли спортсмены из Украины, трансляцию прервали на рекламу. К трансляции открытия Игр телеканал вернулся через несколько минут, когда по стадиону уже шла сборная Уругвая.

В пресс-службе "Первого канала" перерыв назвали "коммерческими обязательствами".

"Парад спортсменов длится около двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", — заявили пропагандисты. Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, они не объяснили.

Напомним, летние Олимпийские игры 23 июля стартовали в Токио. Церемония открытия началась в 14:00 по Киеву и продолжалась около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.

Новости мира: Олимпийские игры в Токио начались

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку