Ушел от Мудрика к Зинченко: "Арсенал" арендовал звездного футболиста "Челси"

Рахим Стерлинг будет выступать за "канониров" до конца текущего сезона.

Лондонский "Арсенал" взял в аренду вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Об этом "канониры" сообщили на своем официальном сайте. 29-летний англичанин будет играть за "Арсенал" до завершения сезона-2024/25. Опция выкупа условиями аренды не предусмотрена.

По неофициальной информации, "Челси" не получит никаких денег за аренду Стерлинга. Также "Арсенал" будет платить менее половины его зарплаты.

Стерлинг выступает за "Челси" с лета 2022 года, когда перешел из "Манчестер Сити" за более чем 55 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Рахим забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 43 матчах за "Челси" во всех турнирах.

Таким образом, Стерлинг воссоединился в "Арсенале" с украинцем Александром Зинченко – они раньше вместе играли за "Манчестер Сити", а также главным тренером "пушкарей" Микелем Артетой, который тогда же был помощником Хосепа Гвардиолы в стане "горожан".

После двух стартовых туров "Арсенал" с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика идет на восьмой позиции, имея 3 балла в своем активе.

В матчах 3-го тура АПЛ команда Артеты 31 августа на своем поле встретится с "Брайтоном", а подопечные Энцо Марески 1 сентября будет принимать "Кристал Пэлас".

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